抽驗蔬果農藥殘留 四季豆最毒3種農藥超標

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市政府衛生局公布蔬果零售業者、超市、批發市場及餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥含量，共計抽驗80件蔬果產品，檢驗結果9件不符合規定，不合格率11.3%。其中不合格率最高者為豆菜類66.7%(如四季豆及敏豆)，針對不符規定產品，臺北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售。

台北市衛生局於3月到抽驗市面上販售的80件蔬果產品，檢驗結果9件農藥超標，其中包含台北萬華區的「敏豆」、應許美食小吃店的「辣椒」、中正區梅林水果行的「草莓」、中正區長安水果行的「有籽檸檬」、頂好超市的「省產西洋芹菜」、萬華區的「青江菜」及2件頂好超市和杉林區農會的「木瓜」等8項產品，分別檢出1項殘留農藥超標；其中內湖菜攤販售的「四季豆」檢出3項殘留農藥超標。

北市衛生局另分析不合格率最高者為豆菜類66.7%(如四季豆及敏豆)，其次為果菜類20.0%(如辣椒)及大漿果類與小漿果類各16.7%(如木瓜及草莓)，上述檢出之殘留農藥加保扶、芬佈賜、芬普尼、賜派芬、派滅淨、畢達本、必芬蟎、氟尼胺、加保利、達滅芬、克凡派，依行政院農業委員會公告，皆為合法登記並領有許可證之農藥，核准使用於限定類別農作物，惟其殘留農藥含量應符合「農藥殘留容許量標準」。

提醒民眾在食用或烹調蔬果之前，簡易先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，可有助於去除殘餘的農藥。此外；一般消費大眾亦可用烹煮、選擇當季蔬果等方法，來減低農藥的殘留；炒菜時，將鍋蓋打開，亦可促使農藥隨蒸氣而揮散。