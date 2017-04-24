法國大選初選落幕 各國怎麼說？

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）法國總統大選的第一輪初選在昨天落幕，由政黨「前進！」(En Marche)的候選人馬克宏(Emmanuel Macron)與極右派政黨民族戰線(National Front)候選人勒朋(Marie Le Pen)脫穎而出，進入第二階段，將在五月定出勝負。

馬克宏並沒有取得壓倒性的勝利，而是僅以24%略微領先得票率稍低於22%的勒朋，不過選舉過後，大部分敗選的候選人都口徑一致地發表聲明，要求自己的支持者在稍後的第二階段投票中，票投馬克宏，共和黨候選人費雍(François Fillon)甚至警告，如果勒朋當選，將會把法國「帶往毀滅與混亂」。

結果出來後，歐盟各國幾乎一面倒的恭喜馬克宏，不過勒朋似乎不是很在乎，在支持者的環繞下，她在23日晚間聲稱，她進入第二輪投票是「歷史性的一刻」，並指出，第二輪投票法國人將會是在一個「更安全的法國」還是「恐怖份子遊樂場」中做選擇。

歐盟委員會主席尚-克勞德(Jean-Claude Juncker)在馬克宏確定進入第二輪候表達祝賀之意， 歐盟外長費德麗卡·墨格里尼(Federica Mogherini)則推文表示，能預見一個法國國旗與歐盟盟旗同時飄揚在空中的未來，會是充滿希望的一代。

英國脫歐談判的歐盟代表，法國外交官Michel Barnier則大聲疾呼，要求所有法國的「歐洲人」與「愛國者」都出來支持馬克宏，同時肯定地表示，「法國必須留在歐盟內」。

蘇格蘭民主黨副主席Angus Robertson雖然也表達了祝賀之意，但是從推文不難看出他「意有所指」，他在推文內指出，恭喜「主流」且「同是歐盟支持者的馬卡宏」，似乎呼應了蘇格蘭意圖脫離英國並加入歐盟的立場。

德國總理梅克爾的發言人Steffen Seibert則表示，很高興看到馬克宏提出的「強大歐盟」和「社會市場經濟」理念獲得支持，身兼德國副總理與外交部長的德國政治人物(嘉布瑞爾(Sigmar Gabriel)則進一步指出，如果沒有意外，馬克宏應該能成功成為下一任法國總統，同時推文聲稱馬克宏才是所有候選人中，「唯一的歐盟支持者」。

丹麥總理拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)也對馬克宏擔任總統樂見其成，他在推特上說，歐洲需要一個「開放」且「革新」的法國，至於其他的北歐國家，挪威雖然不是歐盟會員國，不過其外長 Borge Brende的推文指出，希望歐盟內部能有更多合作，因此也歡迎馬克宏可能就任總統的未來。

另一方面，疑歐派也對勒朋道賀，荷蘭極右派的自由黨(Freedom Party)黨魁懷爾德(Geert Wilders)指出，勒朋進入第二階段是所有愛國者的福音，這代表著法國人民已經覺醒，希望歐盟少干涉法國，進而「取回」法國的主權。

英國脫歐的推手法拉吉(Nigel Farage)則批評馬克宏關於歐盟的論述是「胡言亂語的空話」，不過沒有提出他不認同言論的哪邊。