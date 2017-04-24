台北凱撒大飯店用美食讓俄羅斯小姐愛上台灣

有全球第五大選美賽事之稱的2017第12屆全球城市形象大使暨全球城市小姐(先生)選拔大賽台灣賽區開跑了，上周五21日台北凱撒大飯店舉辦國際記者會，正式宣布賽事啟動。此次將選出前五名及各項單項獎，除獲得應享之獎金、獎品及相關權利與榮耀外，均應履行全球城市小姐暨全球形象大使之義務，不僅將成為全球城市美麗與慈善公益之代表，整個參與過程必將成為一生中最美麗的回憶，以及邁向嶄新人生的里程碑。

活動現場除了有歷屆選美皇后站台外，整場最受注目的嬌點則是由主辦單位獨家邀請到去年全球城市小姐總冠軍俄羅斯小姐絲韋特蘭娜(Svetlana Khokhlova)，此次行程主要是來台做慈善公益交流與宣傳全球城市小姐(先生)的選拔，是俄羅斯知名廣播主持人，也是廣告明星，長相甜美身材姣好散發青春陽光的氣息，更展現誠意的大秀中文希望能拉近跟大家的距離，人美嘴甜的她直誇台灣人熱情友善，食物又非常美味，首次來台就愛上台灣！

俄羅斯小姐絲韋特蘭娜下塌的台北凱撒大飯店得知她最愛吃海鮮，特別貼心準備了Checkers餐廳的加碼季節菜色台式醬爆炒麵包蟹與王朝餐廳的明蝦蒸燒賣、蝦餃皇以及蘿蔔糕、蘿蔔絲酥餅等台灣口味的小吃，讓俄羅斯小姐不顧形象吃了起來，開心的大呼下次一定要自己搭飛機來吃這些美食！