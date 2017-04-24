台北喜來登【珍馨獻禮】寵愛媽咪好馨情

濃情五月，綻放的康乃馨及真誠的獻禮，只給生命中最親愛的母親。台北喜來登為感謝全天下母親辛勞，將於5/13(六)、5/14(日)推出中、義、法、泰、日式極緻美饌，提供限定套餐、桌席及自助餐的豐富選擇，讓您在這溫馨時刻寵愛媽咪，一同留下彌足珍貴的幸福記憶！同時母親節當天(5/14)加碼優惠，餐飲消費達TWD6,000即可獲贈由SHISEIDO資生堂國際櫃提供之「全效抗痕精選旅行組」及價值TWD1,923貴賓禮遇券乙組，數量有限，贈完為止！

此外，The Deli烘焙坊即日起推出兩款限量母親節蛋糕，由點心房黃福壽行政主廚以時尚優雅的媽咪形象創作，推出甜入心扉的「馨動漫舞」抹茶紅豆麻糬蛋糕(TWD990)及香甜濃郁的「玫桂香頌」桂圓翻糖蛋糕(TWD1,680/限量發售)，兩款精緻蛋糕為媽媽獻上滿滿的感恩心意，4/30(日)前預購付款還可享9折優惠！

5月6日至5月28日期間同步推出「媽媽有約」母親月國人優惠住房專案，可以TWD6,200+15.5%入住標準客房，享免費升等「首席客房」(原價TWD14,000+15.5%)，還可延遲退房至下午2時，更特別贈送英國皇室正統芳療品牌Aromatherapy Associates迷你沐浴油旅行組(5瓶裝)乙組，數量有限，贈完為止；每房可享有客房迎賓水果、每日報紙、健身房、三溫暖等設施，入住期間免費停車。台北喜來登以精緻美味與感動氛圍，刻劃專屬母親節的幸福記憶。