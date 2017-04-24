母親節大餐各飯店紛祭優惠　訂位手腳要快！

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）五月馨香，一年一度的母親節即將到來，吃大餐是最常見的母親節慶祝活動，各飯店及餐飲業者已蓄勢待發搶攻母親節市場商機，紛祭優惠搶客。為感謝母親一年來的辛勞，快拿起電話訂位，和媽媽共度幸福好食光，讓勞苦功高的母親大人，感受到子女們滿滿心意，共享佳節歡愉！

華泰母親節中西饗宴，溫馨交織幸福好味道歡慶母親節到來，華泰大飯店集團旗下餐廳九華樓、華漾大飯店及驢子餐廳皆推出超值優惠母親節專案，多重選擇滿足全家人的心。九華樓及華漾大飯店由國宴御廚伍洪成坐鎮，聯合推出精緻粵式母親節合菜佳餚。而位於華泰王子大飯店一樓的L’IDIOT驢子餐廳，以自家農場蔬菜直送餐桌料理、每日基隆漁港直送海鮮及西班牙JOSPER烤箱烘烤的熟成牛排成為時下最夯餐廳。

新板美食地標、且是當地唯一國際五星品牌的「Mega 50餐飲及宴會」旗下的三間餐廳─望月樓粵菜餐廳(48F)、Asia 49亞洲料理及酒廊(49F)及50樓Café自助餐廳(50F)，各自推出澎派的母親節大餐，不論是豐美中式桌菜、道地南洋佳餚、或是全國最高自助餐廳的海陸珍饈。

擔心大魚大肉造成身體負擔身材走樣？誠品行旅為讓辛苦母親也能體驗健康潮流，今年母親節特別推出「美力｜食光」活動，結合時下當紅健身房品牌「Space Cycle」，凡5/13、5/14於二樓In Between之間餐廳用餐，午、晚餐時段消費滿NT$5,000，即可免費獲得三個月會籍(價值NT$11,400)，可選擇近年風行於歐美的Cycle、Barre及Yoga三種課程，邀請母親品味美食饗宴的同時，也能透過運動，感受充滿熱力的健身樂趣。

​國泰商旅旗下HOTEL COZZI和逸飯店‧台北民生館及MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店於母親節週末推出套餐優惠活動，MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店GUSTOSO 餐廳母親節晚間套餐四人成行即享85折優惠。另外，位於HOTEL COZZI和逸飯店‧台北民生館 的Cozzi KITCHEN則推出母親節套餐，主菜三選一，四人同行歡慶母親節，一人可享套餐五折優惠。提早為母親節大餐訂位，即加贈6吋母親節蛋糕，讓您與媽咪在輕鬆愉快的用餐氣氛中享受幸福滋味！

為媽咪規劃一個優雅浪漫的約會行程吧！台北寒舍艾美酒店於05/13(六)-05/14(日)推出「My Mommy, My Lady」寵愛媽咪食尚饗宴，華麗演繹各地精緻美饌；融合美食與人文藝術的時尚粵式餐廳「寒舍食譜」則也供應頂級食材套餐；「巧克光廊」甜蜜結合與媽咪約會的浪漫靈感，推出期間限定的「玫瑰馨情」母親節蛋糕，香甜法芙娜白巧克力慕斯牽引出萊姆的清爽滋味，開心果海綿蛋糕與草莓荔枝果餡堆疊美妙層次，朵朵盛開的巧克力紅玫瑰彷彿訴說著對媽咪的愛，04/14(五)-05/11(四)限量開放預購，05/07(日)前完成付款可享8折早鳥優惠。

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台北馥敦南京館推出『摯愛媽咪‧暖心』母親節專案，二樓嘉園廳主廚粵式精選桌菜，選用頂級上好食材，為媽咪們補充暖心好氣色，慰勞總是辛苦照料著全家的媽咪。凡於5/06、5/07、5/13、5/14四天訂席『精選港式佳餚』中式桌菜10人份NT$10,000+10%以上，或小吃區消費滿NT$3,000+10%，現場免費贈送媽媽〖馬卡龍六入裝禮盒〗一份！台北馥敦南京館烘焙部邱主廚為馬卡龍承襲法國百年傳統工法嚴選低糖製作，給您原汁原味彷彿置身法國巴黎的享受。