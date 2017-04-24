以藝術探索科學之謎 國立臺灣美術館「萬無引力-英國FACT科技藝術交流展」

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）由國立臺灣美術館主辦、英國文化協會協辦的「萬無引力—英國FACT科技藝術交流展」將於2017年4月22日至6月25日於國美館盛大展出，今(20日)辦理展覽記者會，由國美館蕭宗煌館長主持，英國FACT藝術與創意科技基金會藝術總監暨執行長麥克‧斯塔布斯(Mike Stubbs)及策展人羅伯‧拉‧弗蘭內斯(Rob La Frenais)博士、英國文化協會藝術暨文化創意長賴淑君、墨西哥商務暨文化辦事處處長Juan Manuel Gonzalez Bustos，以及參展藝術家莎拉‧史帕克斯(Sarah Sparkes)、那姆‧曼特拉(Nahum Mantr)、陳瀅如、遠房親戚實驗室等均出席。

國美館蕭宗煌表示，國美館近年推動藝術與科技的結合，本次很開心在英國文化協會的贊助下與FACT藝術與創意科技基金會合作推出特展，邀集來自臺灣、英國、德國、墨西哥、俄羅斯、澳洲共11位/組藝術家的參與，14件展出作品囊括許多跨領域的觀念實踐和創作計畫，藉由藝術創作探索科學研究尚無法證實的灰色地帶或備受爭議的話題。展出藝術家與科學家或科學研究機構的密切合作，深入探究不同的研究領域，包括替代能源、永生議題、製造鬼魂及物理學實驗等，試圖以有別於主流科學論述的觀點，探討科學與藝術間的模糊地帶，尋找另一種可能性。

「萬無引力-英國FACT科技藝術交流展」由英國FACT藝術與創意科技基金會發想及製作，英籍資深策展人羅伯‧拉‧弗蘭內斯博士和FACT基金會總監麥克‧斯塔布斯教授共同策展，強調現今當代藝術與科學之間跨界合作的趨勢。麥克‧斯塔布斯說，英國教育界近年討論在學童基礎教育中增加藝術教育的比重，而近年來藝術與科學的跨領域合作也有增加趨勢，例如歐洲核子研究組織(GERN)與FACT合作招募藝術家進行駐地創作。「萬無引力」特展已在利物浦展出過，但本次在國美館的展出規模比之前更大，也有更多臺灣藝術家的加入，讓展覽更為完整、精彩。同時配合本展也推出座談、工作坊、專家導覽等活動，讓一般大眾能有不同的管道重新思考未有定論的科學議題。策展人羅伯‧拉‧弗蘭內斯表示，「萬無引力」並非要推翻既有的定律，而是用不同的觀點探討「引力」，及更進一步討論藝術與科學的結合。本展從藝術的視角，試圖顛覆觀者對於科學發現的既存想法，並思索藝術如何能夠跨越現實與想像、理性與感性的邊界，從中檢視關於真理信仰的本質，同時也把科技與藝術的結合更往前推進。

近年研究魔術的墨西哥籍藝術家那姆‧曼特拉表示魔術可用於多種目的，例如情報蒐集、醫療用途等等。展出作品「關鍵魔術」探討利用魔術打破國家疆界的可能性，帶來另一種視野。作品探討鬼魂的英國藝術家莎拉‧史帕克斯展出〈鬼客方程式〉，旨在透過不同的研究路徑與媒材建立起關於鬼魂的研究資料庫，其中並包括一台與神經科學家合作能模擬超自然感應經驗的〈鬼客製造機〉。她表示本次展出作品加入了臺灣的鬼神元素，希望帶給觀者不同的視角。而澳洲藝術家海倫‧皮諾(Helen Pynor) 的創作計畫也探討生死謎題，透過研究雞肉中殘存的活體細胞，以及曾經歷心跳或呼吸停止等「臨床死亡」的存活者經驗，分別從細胞和經驗的層次來探討生死之間的模糊界線。

台灣藝術家陳瀅如的錄像作品〈超距作用〉為本系列第三個章節，挪用量子糾纏為之敘事界面，來闡釋侵入性醫療行為和國家暴行實例之間的抽象連結。無獨有偶，俄國藝術雙人組伊芙莉娜‧多明尼奇和狄米區‧傑爾方德(Evelina Domnitch and Dmitry Gelfand) 雨量子科學家合作，探索介於光、電子懸浮物與重力之間隱微的交互作用，其裝置作品〈量子晶格〉將原本無法以肉眼感知的量子糾纏行為在展場呈現出來，試圖挑戰觀者的感知極限

英國藝術家吉娜‧扎奈齊與科學家約翰‧杭特的〈傳家珍寶〉以單一細胞製作出人皮肖像面具，檢視醫學科技創新對於個人身份認同可能造成的影響，以及「自我創造生命」的可能；臺灣藝術團隊「遠房親戚實驗室」對同樣運用真實的基因轉殖技術，他們成立了一間虛構的生技公司，結合表演、工作坊與展覽的表現形式，探究「自我替身」、「複製人」等議題。遠房親戚實驗室成員吳牧青強調，作品運用科學技術及神學的概念，期望帶給觀者另一種觀點。「遠房親戚實驗室」同時將推出工作坊，帶領大眾實際體驗基因轉殖與複製。

德國藝術家安娜斯‧邁爾‧布蘭狄斯(Agnes Meyer-Brandis)透過重演歷史上經典的自由落體實驗，對科學研究方法之的晦澀與客觀性提出質問；同樣關注重力問題的還有墨西哥藝術家塔妮婭‧坎迪亞尼(Tania Candiani)，由17世紀先驅的反重力裝置截取靈感，創作了〈給飛翔貝尼埃的機器1673〉，重新打造當初未能實現其設計目標的飛行器，並以詩意的方式讓這項器具在當下的時空中讓發揮作用。新作〈維摩那〉則利用台灣傳統的飛行技術，創造一個印度古神話中記載的不可能的飛翔奇景。英國藝術家尼克‧雷辛(Nick Laessin)則打造了一艘全水能的汽車，呼應關於自由能源的神話，歡迎觀眾前來一探究竟。

「萬無引力—英國FACT科技藝術交流展」匯聚了藝術與科學在持續追求知識方面的交流與互動，不但向觀眾引介多個賦予科學實驗精神的新形態藝術實踐，也強調藝術在各種創新及想像領域中所佔的重要性。展覽將於4月22日(六)下午2時30分於國美館盛大開幕，開幕當日將由參展藝術家及策展人親自向觀眾導覽解說作品及策展概念，那姆‧曼特拉也將帶來令人好奇、兼具批判與娛樂性的〈魔術異議〉非典型魔術表演。為更能具體延伸藝術與科學之間的跨領域對話，國美館將推出一系列衍生活動。包括在開幕翌日(23日)舉辦「萬無引力—以藝術探索科學之謎」學術論壇、4月29日(六)推出的「鬼客招待18：鬼交換」分享座談，及5月21日(日)的「有我在」產品發表與現場基因轉殖體驗會，透過策展人、藝術家及專家學者的互動，探討與檢視當前藝術與科學結合可能產生的美學契機與挑戰。同時安排三場專家導覽，期盼能帶給觀者不同的觀展視野。活動均為免費，歡迎有興趣的民眾報名參加。相關資訊及報名請參考國美館官網: www.ntmofa.gov.tw。