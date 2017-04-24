雷朋和馬克宏雙雙挺進法總統大選第2輪

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）法國總統大選首輪投票結束，中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）與極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）順利進入決選，馬克宏的選民說，馬克宏創立「前進！」運動才一年，就能在大選中領先，很不可思議。雷朋則讚揚此一「歷史性」投票結果。



根據法國內政部23日晚間初步計票結果，在開出34%選票後，雷朋（Marine Le Pen）以24.6%得票率領先，馬克宏（Emmanuel Macron）以21.9%居次，2人將進入5月7日登場的決選。

馬克宏所創的「前進！」運動（En Marche!）號稱「非左非右」，也確實吸引到兩派的部分支持者，選民夏綠蒂（Charlotte）過去一向挺右，這次改支持馬克宏，並成為「前進！」團隊一員。她認為，法國政治過去只限於左右兩派，「但這種系統已不能反映現在的世界」，而「馬克宏有其人格特質，有很強烈的理念，他汲取左右兩派精華，打造出一套不侷限於左右，而是以理念為邏輯的政策，這很不一樣」。

23日的首輪投票結果主流政黨皆墨，顛覆法國的政治體系，雖然選前民調認為最終可能還是由馬克宏獲勝，但在雷朋以移民及安全議題獲得民眾支持挺進第2輪決選，讓她距離總統大位更近一步，但這下子布魯塞爾得要擔心，「法國脫歐」（Frexit）的議題將顯得更舉足輕重。

雷朋的競選核心訴求大砍移民限額、反對國際貿易協定、主張退出北大西洋公約組織（NATO）、並強調上任後的第一項措施會是恢復邊境管制，她要發動脫歐公投，還要退出歐元區，奪回貨幣主權。

近年歐洲面對難民大舉湧入，包括社會負擔及人員自由流動的安全風險，在去年英國開首槍通過脫歐公投後，法國民眾透過這次大選也展現對是否繼續留在歐盟的疑慮，這些對布魯塞爾都是鳴槍示警。