研究：享瘦但不想運動？ 喝這款果汁就對了！

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）擁有均勻的好身材是所有女人的夢，但一提到運動，女人們總是藉口一堆。你也是想輕鬆擁有好身材卻懶得運動嗎？根據一篇新研究指出，不需運動和節食，每天只要飲用一杯果汁，可以幫你消耗50％的腹部脂肪。

享受美味的果汁同時又能享瘦？到底是什麼神奇的果汁有如此功效呢？答案就是─番茄汁。根據發表於《美國營養學期刊》（journal Nutrition）的研究指出，連續8周每日飲用280毫升番茄汁的女性，腹部脂肪減少了50%。而且體重也平均掉了一磅之多。

根據研究，年輕女性每日飲用一杯番茄汁不僅能讓腰圍變瘦，也降低了體內血清膽固醇和血脂肪指數：對於過重的女性來說，可降低體內的氧化壓力（oxidative stress）、維持健康狀態，以及降低罹患肥胖所帶來的相關疾病風險。

原因在於番茄富含茄紅素，是很強大的抗氧化物，能促進體內代謝外，還可以增加25%的脂聯素（adiponectin）分泌。脂聯素在人體生理上，扮演抗肥胖、高血糖、高血壓、血脂異常及抗發炎的角色。另外，脂聯素濃度偏低，會增加得到第二型糖尿病及心血管疾病的風險。

研究人員補充表示，番茄是個低熱量、低碳水化合物且富含水分的蔬果，也不會造成血糖大幅動的波動，有助於控制食欲，因此很適合當正餐間的零食。同時，番茄也富含多種維生素和礦物質，能發揮促進體內新陳代謝的作用,也有利於消化和補充人體所需的營養。

不過研究人員也特別警告，喝番茄汁能幫助瘦身且不用節食，但不代表可以肆意的亂吃垃圾和高熱量食物，如果要享瘦，仍然需要攝取健康且均衡的飲食，例如大量蔬果和蛋白質，並少吃加工食品，才能享瘦和健康。