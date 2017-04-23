04.22世界地球日 感言 與 建言

原文來自高志明臉書專頁「環保食安志工」

​一、應力邀產業參與「守護好台灣」！

只有環保團體長期努力，只與行政．立法機關對話，是無效的！

二、應落實區域整合治理！

「水源流域」的區域整合治理、與「山脈山林」的區域整合治理，同等重要！ 人為的「行政區域劃分」，是不應該違反、對抗大自然「山川永續」的力量；「人定勝天」的想法，是荒謬的！

三、建構「『環安．農安．食安』三位一體」 的概念；無環安即無食安！

若 總統、行政院長，無法主導整合所有政府部、會、署機關，繼續放任「散兵作戰」、「單打獨鬥」；四年任期一到，政績必然乏善可陳！

四、應建構足量的「事業廢棄物最終處置場」！

※沒有產業老闆願意亂倒、濫倒廢棄物，破壞環境、被當小偷看待。

※多個政府機關明知產業困難，但因為跨中央部、會、署、局，以及各地方政府；無人有本事解決，都只在等待 總統、行政院長出面協調！

五、正視「應該協助解決『違章工廠』」的問題！

※沒有產業老闆希望違規。

※工業區不足、經濟發展創業設廠不易，心驚膽怕被關廠；數萬家老闆無奈、無助、不知如何是好！

六、應推動「組織再造、縣市合併」！

※新竹縣、市，嘉義縣、市，面積都太小，分別建立制度，做好「環安．食安」，是不可能的！

※具體建議：

2019~2022 新竹市．新竹縣 「虛擬」合併

​嘉義縣．嘉義市 「虛擬」合併

​2023起 新竹市．新竹縣 「實質」合併

​嘉義縣．嘉義市 「實質」合併

七、公佈未來50年階段性的水價！

※「水」將會是：台灣最為寶貴的天然資源。

※永續保障所有台灣居民的「用水生存」權利

每人每月10噸水，價格「永遠永遠」是10元/噸。

※自目前水價起算，一次公佈、預估水價；每五年調高一次，預告公佈50年；50年後的「工商業用水」價格，應預定為：120元/噸；好讓工商業預計水價成本，避免投資後，招致損失。

此舉也將會大幅度激勵所有產業，推動減少耗水製程之研發計畫，好讓台灣環境「生態‧生活‧生產」的永續發展！

八、應竭盡政府力量「保護高山森林．杜絕濫墾濫伐」！

※原住民族世世代代，最瞭解高山森林永續的重要性；

※若無他族‧他人的利誘，絕大多數原住民族族人，是不會故意去「盜獵、盜採、濫墾濫伐」；

※應該拜託 原住民族族人盡力「保護高山森林、與淨潔的水源」！相信如此：可以減少土石流、也保證所有台灣居民能享用淨潔的飲用水！

九、其他還有很多想法，在此不再多言；希望建言不會是「狗吠火車」！爾後，有機會再向「宅．鄉．婉．弱」說明，以爭取更多人的共鳴！