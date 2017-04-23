美研究：低卡汽水恐提高失智和腦中風風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國一篇新研究指出，飲用低熱量汽水會提高罹患失智和中風的風險。該研究於上周四發表在美國心臟協會（American Heart Association）期刊。

現代人注重養身和身材，業者為迎合消費者需求紛紛推出低熱量汽水，標榜不用戒汽水也可以擁有好身材。所謂低熱量汽水指的是使用人工甜味劑（代糖）取代糖的汽水，其中包含各家廠商的低卡和零卡汽水和著名的Zero可樂等。但上市以來，醫界不斷提出質疑聲浪，認為人工甜味劑有害人體健康，例如提高肥胖和心血管等疾病風險。

來自美國波士頓大學醫學院的高級研究員Matthew Pase表示，該研究數數來自於知名的佛萊明罕心臟研究計畫」(Framingham Heart Study)：2888位年齡超過45歲的中年男女以及1484位年齡大於60歲的長者。研究人員分別於1991年到2000年之間分析和統計下他們所飲用飲料的習慣和量，並統計為來10年後罹患失智和腦中風的人數。

研究發現，每天喝一罐低熱量汽水的人，罹患缺血性腦中風(Ischemic stroke)和失智的機率比從不飲用低熱量汽水的人高出近3倍。一周喝一罐到六罐低熱量汽水的人罹患缺血性腦中風的風險也高出2.6倍。值得注意的是，研究人員發現，愛喝其他含糖飲料（汽水、果汁或者果汁飲料等）者的罹病風險，和一般人無異。

不過該研究結果受到其他專家的質疑，因為研究人員無法提出確切的因果關係，因此仍需有更多研究和證據去佐證，專家也表示，受測對象若本身就有肥胖、糖尿病和心血管等疾病都會提高失智和腦中風的風險。