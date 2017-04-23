今日白天溫暖好天氣 晚間再轉濕冷

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據氣象專家吳德榮表示，今（23）日白天雲層已往南移，北部地區雨勢趨緩，降雨偏在中南部、尤其是山區。北部平地清晨氣溫約在16度左右，白天氣溫將回升，不過傍晚後，鋒面雲層又將北移，降雨機率又將提高。

今日白天北台灣天氣好轉，出現短暫空檔，氣溫因偶有陽光而回升；但空檔僅能維持至傍晚，鋒面雲層又將北移，逐漸籠罩全台灣，降雨機率再度提高。明(24)日鋒面雲層雖籠罩全台，會為各地帶來一些局部短暫的降雨；氣溫稍回升。週二(25日)天氣恢復穩定、溫暖舒適，高溫升至30度左右。

根據最新歐洲模式模擬顯示，下一波鋒面將在週三(26日)到來，天氣漸趨不穩定，局部性陣雨或雷雨的機率逐漸提高，影響持續至週四(27日)，各地又轉為有陣雨或雷雨的天氣；鋒面附近伴隨對流性降雨，會有比較大的雨勢，應注意；鋒後冷空氣南下，氣溫降、再度明顯轉涼。

週五至週日(28至30日)天氣轉晴，白天氣溫將逐日回升，但夜間輻射冷卻效應及殘存的冷空氣，會使北台灣平地最低氣溫降至15、16度左右，日夜溫差很大。

另外，中央氣象局提醒民眾，今日受東北風影響，台南以北、東半部以及各離島沿海空曠地區易有較強陣風，海面風浪大，海上作業及海邊活動請特別注意安全。

