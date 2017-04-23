4月23日台灣各報頭條速報

聯合報：立院本週前瞻大戰 8年近9000億 展開實質審查 藍綠祭出甲動



（中央社網站）聯合報23日報導，立法院明天起接連一週，將進入戰國時期，除了先前喧騰一時的年金改革公聽會，行政院推動的8年近9千億元「前瞻基礎建設計畫特別條例」草案明天也展開實質審查；此外，自去年底通過初審的「公投法」仍躺在立院，時代力量呼籲民進黨團儘速召集協商，早日完成三讀。



中國時報：澎湖花嶼漁船 違法載客奪2命



（中央社網站）中國時報23日報導，澎湖縣花嶼籍「聯得利2號」漁船，22日清晨滿載21名乘客，準備開往馬公港，不料，剛開出外海不到30分鐘，就遇上大風浪，船身嚴重傾斜，兩名乘客顏秋雄、馮文淵不慎落海死亡，另有兩名乘客受傷，全案警方及安檢所刻正調查中。



蘋果日報：風暴擴大 戴奧辛毒蛋 今查6雞場



（中央社網站）蘋果日報23日報導，戴奧辛毒雞蛋風暴延燒！衛福部統計昨共封存近14萬顆問題蛋，新北、桃園、苗栗至少已有42家早餐店、餐廳業者恐使用過超標的戴奧辛蛋。教育部更指有一所國中的營養午餐曾使用過問題廠商提供的蛋達一週。另因向駿億、鴻彰與財源3家疑生產戴奧辛蛋的蛋雞場進貨的王功蛋行，昨被查出還另向6家蛋雞場進貨，衛福部與農委會今將再前往稽查。



自由時報：亞太技術學院 本週面臨退場



（中央社網站）自由時報23日報導，再過5天，苗栗縣私立亞太創意技術學院可能會被強制全面停招，成為新政府上任後，第一間被迫轉型或退場的學校！