法國總統大選登場 6驚奇注定非典型選舉

法國大選第一輪投票今天展開，今年的不確定因素比過去任何時候都多，被視為最難預測結果的大選。回顧這場選戰，途中不斷出現驚奇，種種因素交雜，注定會是一場非典型選舉。



這場被稱為法國自1965年實施直接普選總統以來最難預測結果的選舉，從去年開始就充滿驚奇。



第一個驚奇就是馬克宏（Emmanuel Macron）的橫空出世。今年39歲的他原為銀行家，從未競選公職，在現任總統歐蘭德（Francois Hollande）於2014年延攬他為經濟部長之前，幾乎沒人聽過他的名字。

他擔任經濟部長兩年，因理念與政府不合，於2016年4月先創立「起步走！」（En Marche!）運動試水溫，號稱「非左非右」，然後於8月辭職、11月宣布投入總統大選。



當時，很少人看好馬克宏這個政壇資歷尚淺的年輕人能成為法國總統，但對傳統政治失望的選民眾多，如今他是在不同民調中都取得領先的人選，連許多社會黨（PS）要角都捨棄自家候選人阿蒙（Benoit Hamon），表態支持馬克宏。



第2個驚奇，是歐蘭德去年12月宣布不競選連任，他是法國於1958年進入第5共和以來，唯一放棄競選連任的總統。他任內未能兌現降低失業率的承諾，試圖修憲卻無人支持，推動勞動法改革招惹民怨，因此民調直落，棄選也是不得不為。

第3個驚奇，是前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）在右派初選遭淘汰，政治生命幾乎等於宣告終結。沙柯吉為重回艾里賽宮（Palais de l’Elysee）布局已久，但數件司法案子纏身，加上選民求變，他的雄心終究落空。



第4個驚奇，是今年一月鴨鳴報（Canard Enchaine）掀起的新聞巨浪，讓原本民調一路領先的右派候選人費雍（Francois Fillon）在短時間內成了眾矢之的，不少選民對他家人涉嫌坐領國會乾薪，以及他本人收受昂貴西服為禮物感到失望，他因這些案件被列為正式調查對象，但堅不退選。



第5個驚奇，是這場選舉跳脫過去大多為左右兩派爭雄的形式，呈現多達4人有望進入第2輪投票的局面，且領頭的馬克宏和瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），一個號稱非左非右，一個立場極右，也都不屬於傳統左派或右派。



最後一個驚奇，就是選前3天於巴黎香榭麗舍大道發生的槍擊殺警案。此案發生的時機距離投票日太近，無人能預測對選民意向會有什麼影響，為本來就迷霧重重的選舉，再添一個重大的不確定因素。

在未知的氣氛中，唯一可以肯定的是，這場大選的驚奇還沒結束。



若極左傾向的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）與瑪琳．雷朋雙雙進入第2輪投票，無論誰當選，兩人的疑歐立場都將使歐盟前途未卜，也將給世界投下震撼彈；若由馬克宏與瑪琳．雷朋對決，則馬克宏很有可能勝出，他將成為第5共和最年輕的總統。