永遠的電台情人李季準逝世 享壽74歲

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導 )有「聲音巨人」封號的資深廣播人李季準於昨（22）日晚間7時40分安詳辭世，享壽74歲。



李季準馬術俱樂部在臉書證實，李季準馬術俱樂部創辦人李季準於4月22日晚上在睡夢中安詳的離開人世。為廣播界奉獻超過40年的李季準，曾主持中廣「感性時間」等節目風靡大街小巷，是70到90年代無人不知、無人不曉的廣播人，曾6度獲得金鐘獎肯定，但在2006年，罹患扁桃腺癌後逐漸退隱，後來在南投縣埔里鎮經營的「李季準馬場」，推廣從事30多年的馬術，4年前罹患失智症。



李季準曾在2015年獲得第50屆廣播金鐘獎特別貢獻獎，那時他已罹患失智症，上台領金鐘特別貢獻獎時，雖然沒有說話，但他眼眶激動泛淚，由女兒李芳宜陪同領獎並代替發言，李季準女兒說：「廣播是父親的一生，雖然他有很多事記不得，但每個聽眾都記得他，對他來說最重要。」

民國57年李季準以第1名考取中國廣播公司主持人，自此開始40年廣播人生，他是陪伴五、六年級生長大的廣播前輩，他身形並不壯碩，卻因嗓音低沉有力，沉穩如鐘，因此有「聲音巨人」美譽，也因長年在廣播圈耕耘，多次獲得金鐘獎肯定。



李季準最具代表性的節目為「感性時間」，他的聲音在空中陪伴無數聽者的夜晚。時任文化部長的洪孟啟在頒發獎座時說，過去一直聽李季準的廣播節目，他的聲音沉穩有磁性、讓人信賴，也讓人感覺到明天還可以再繼續過下去，對社會有很大貢獻。



懷舊達人張哲生說，1943年3月21日生於台灣基隆的資深廣播人李季準，已在2017年4月22日晚間7點40分安詳辭世，享壽74歲。他在70～90年代是台灣知名的廣播及電視節目主持人，其聲線極富磁性，嗓音低沉渾厚，深具魅力，享有「第一代電台情人」的美譽。