桃園農博會開幕 副總統：將台灣農業帶入更高層次

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）「2017桃園農業博覽會」今（22）日起登場，副總統陳建仁出席開幕儀式，表示這次農博會讓大家看到了桃園進步的科技及智慧的生活，未來在農業發展上，也將用智慧的農業，將台灣的農業帶入更高的層次。

副總統致詞時表示，去年桃園燈會時，桃園市府團隊成功讓世界看到台灣；這次的桃園農博會也一樣，他非常肯定桃園市的努力。

同時，他也要肯定農委會及環保署彼此合作，掌握台灣發展綠色經濟最好的機會，讓台灣成為東亞環保發展學習的典範。

副總統今天也在桃園市長鄭文燦陪同下，參觀各展區。他表示，桃園是台灣的國門，在鄭市長的打拚之下，在原有的基礎上更上層樓，讓大家看到桃園市是如此乾淨、進步，且科技發展十分先進，非常了不起，｢桃園市，真的不一樣了｣。

（「2017桃園農業博覽會」22日正式登場，副總統陳建仁 （右2）、前副總統呂秀蓮（右）、環保署長李應元（ 左）、桃園市長鄭文燦（左2）等人出席開幕儀式。）

副總統指出，今天的農博會非常不容易，桃園市府團隊用4個月的時間，就能把30公頃的農博基地，從無到有、整備完成，將非常有特色的農博場地呈現在大家眼前，彰顯了市府的團隊精神。

大家也看到，桃園已非昔日的農業縣，已經進入科技發展的階段，在政府規劃重點發展的｢五加二產業｣中，佔有很重要的角色，例如｢亞洲･矽谷計劃｣即位於桃園高鐵站附近。

他表示，桃園將科技、工業、創新的元素運用在農博當中，也是新農業、循環經濟及綠色能源的示範。他特別介紹本次農博展中有全台灣第一座示範型「光電埤塘」。

他說，一口埤塘已經有示範效果，若能整合160口埤塘，就能達到約為核電廠一個機組的裝置容量，將是台灣走向非核家園非常重要的基礎。因此，桃園的光電埤塘，將成為台灣發展綠色能源的重要典範。

他表示，這次農博會，大家看到了桃園進步的科技以及智慧的生活，未來在農業發展上，也將用智慧的農業，將台灣的農業帶入更高的層次。他也誠摯邀請全國鄉親好朋友一起來桃園新屋逛農博，體驗桃園的多元魅力，以及農業與科技的密切結合。

桃園農業博覽會今天起在桃園市新屋區農博基地展開，四大亮點為「循環經濟」、「綠色生活」、「地景藝術」、「科技農業」。一共有8大展區，包括「教育專區」、「米食文化區」、「微笑牧場區」、「客家工藝館區」、「原民造屋區」、「農村再生區」、「環保再生區」、「植物地景區」，各具特色。