工業革命後首度  英國啟動首個24小時非碳日

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）世界地球日前夕，英國啟動了工業革命以來第一個非碳發電的工作日。

4月21日對英國來說是個值得紀念的日子，身為十九世紀工業革命起源地，英國於21日這天啟動全天候非燃煤發電日，整整24小時的全國發電完全不使用煤炭。

英國去(2016)年使用天然氣和再生能源如風力與太陽能發電的佔比越來越高，目前最長的非碳發電紀錄是連續19小時，英國國家電網(National Grid)發言人說，這項紀錄代表著非碳日子的到來已經不遠了，英國也將逐漸淘汰污染性能源。

英國燃煤發電的比例逐年下降，燃煤發電在2016年僅占總發電量9%，較前一年的23%下降許多，也規畫未來將火力發電廠逐步除役，將轉成生質能源發電或轉型投資再生能源發電，預計2025年將關閉全境最後一座火力發電廠。

(延伸閱讀：接見環團 蔡總統：持續推進2025非核家園)

綠色和平組織的英國分部會長Hannah Martin說，「自工業革命以來，非核發電的這一天對英國來說是個重大分水嶺，十年前人們根本還無法想像這一天的到來，但在十年內做到了能源系統的成功轉換。」

Martin說，「我們期望的方向是在英國和全世界都能朝向低碳經濟發展，每任新政府都該將打造英國成為全球清潔能源先驅的使命擺在優先順位。」

世界自然基金會(WWF)的氣候與能源主管Gareth Redmond-King表示，「將化石燃料排除在我國能源使用之外是件令人振奮的大事，但達到我們預計對抗氣候變遷的目標還不夠，我們在除碳建築和運輸上還有努力空間。」

1882年在愛迪生建造世界第一座燃煤的火力發電廠後，英國成為全球第一個燃煤發電的國家，當時報導稱燃燒煤炭所帶來的發電量效益驚人，可供給當時許多馬車動力與燈光電力。