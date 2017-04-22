未盼到日本道歉  台籍慰安婦「蓮花阿嬤」逝世後僅存2位

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）婦女救援基金會昨(21)日晚間發表聲明，表示台灣僅存3位慰安婦之一的陳蓮花，昨日晚間8時因腸道破裂感染過世，享壽93歲。目前台灣僅存2位台籍慰安婦阿嬤。



陳蓮花被稱呼為「蓮花阿嬤」，她於1924年出生於汐止，從小就在工廠當女工，19歲時被日本人以「看護婦」的名義半騙半強迫地帶往菲律賓，成為軍事性奴隸。

陳蓮花在菲律賓待了將近兩年，成為她一生的恐懼回憶，當時同行的20多名台灣慰安婦，只有她和另一位女子生還。回台後，她和一位在菲律賓認識的台籍日本兵共組家庭，以無比的生存意志，撐起家庭的經濟。

婦女救援基金會指出，在陳蓮花去世之前，台灣只剩下3位已知、尚存的慰安婦受害者。陳蓮花原本還是其中較健康的一位，經常出席相關活動，在她身上看不到太多悲傷，反而是一種歷經磨難的堅韌和樂觀，她曾紅著眼眶面對國際媒體說，「年紀這麼大了，等到日本開心才要來賠償時，我們可能都走了。」



陳蓮花終究沒盼到日本政府道歉、賠償的一天，她辭世後，台灣的慰安婦倖存者只剩下2位，都是居住於花蓮縣的原住民阿嬤。



婦女救援基金會將於22日至5月31日，在「阿嬤家-和平與女性人權館」設立蓮花阿嬤追思紀念區，讓民眾透過點燈、剪花、留言等方式表達對阿嬤的思念與祝福。相關資訊可參考婦援會網站。

2016年「小桃阿嬤」逝世 台灣僅存3位慰安婦

在蓮花阿嬤逝世之前，去(2016)年初「小桃阿嬤」鄭陳桃因肺炎病逝屏東醫院，享壽94歲，曾到日本打慰安婦官司，生前的願望就是希望官司能打贏。

1942年日據時期，「小桃阿嬤」就讀台南女中時，有天在上學途中，被一名警察輾轉帶到印度洋的小島當慰安婦，直到日本戰敗回台，已經24歲，是擔任慰安婦最長的台籍阿嬤，曾多次親自到日本法院，以慰安婦身分打官司，她生前曾說，這輩子就等日本一個道歉。



「小桃阿嬤」曾結婚，但28歲時以悲劇收場，為了避開閒言閒語，63歲到屏東果菜市場賣椰子維生，並住在攤位後的小房間裡，認養了1個養子和養女。

馬總統曾多次到麟洛果菜市場探視「小桃阿嬤」，也邀「小桃阿嬤」到總統府過，對於「小桃阿嬤」有許多的心疼。



一個人住在屏東麟洛果菜市場的「小桃阿嬤」，2015年10月21日住進南區老人之家，老人之家表示，「小桃阿嬤」住進去時因營養不良，體重只有23公斤，約1個多星期後就因病住進醫院；但在老人之家期間，精神好時會參加卡拉ok及抽牌賓果遊戲等例行性活動，但沒有談起有關慰安婦等事情。

日方於2015年底，選擇性就二戰慰安婦罪行向南韓公開致歉，並將撥款成立基金會；此舉引起包括台灣與中國大陸等多國不滿，南韓民間團體也對協議缺乏認定慰安婦的事實與責任，認為充滿妥協。



外交家(The Diplomat)雜誌曾報導，南韓是日本的重要安全夥伴，台灣沒有對等的政治能力，日方可能拒絕其他國家的要求，但道歉與賠償是維護所有女性尊嚴的正確步驟。