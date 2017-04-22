不同於12年前戴奧辛鴨  戴奧辛雞蛋恐飼料出包

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）昨(21)被食藥署點名檢出戴奧辛蛋的駿逸、鴻彰和財源三家養雞場，都位在彰化縣芳苑鄉，目前推測飼料出包的可能性較高，由於戴奧辛大多都是以攝食的方式進入生物體內，需要從飼料以及喝的水著手進行調查。

彰化衛生局說明，戴奧辛大多都是以攝食的方式進入生物體內，要追查戴奧辛的來源可以從蛋雞喝的水或飼料著手。彰化環保局長江培根指出，對現場土壤、空氣、水以及飼料和飼料添加物，都已採樣，最快五到七天檢驗結果就可揭曉，空氣樣品因採樣時間天數較久，需多一到二天。

據了解，三蛋雞場各相距約五至十分鐘車程，地緣關係不大。

12年前彰化縣線西鄉、伸港鄉曾爆發戴奧辛毒鴨事件，由於蛋鴨場緊鄰彰濱工業區線西區，相關單位針對蛋鴨場的土壤、植物以及飼料等進行採樣。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，由於鴨隻都採放養式飼養，蛋鴨可以自由活動，加上鴨隻有啄土以及啄植物的習慣，含有戴奧辛的灰塵落到地面及植物葉片上，蛋鴨再把含有戴奧辛的土壤以及植物吃進體內，在體內累積戴奧辛。

不過蛋雞場飼養的方式不同，三家養雞場採籠養，雞隻碰觸土壤機會不大，其中兩家採用混合飼料餵養雞隻、一家除了混合飼料還額外添加營養物質，飼料被懷疑是污染源之一，但在採樣報告未出爐前，無法斷定是否飼料出了問題。

中央和地方聯合稽查抽驗小組昨已對這三家養雞場進行環境介質污染源稽查，最快五到七天結果出爐，希望能釐清真相。