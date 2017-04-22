雞蛋戴奧辛含量超標 下午3點前須下架

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）國內首次檢出雞蛋戴奧辛含量超標，食藥署昨(21)日表示，初步掌握來自彰化地區3個蛋雞場駿億、鴻彰、財源，已封存並啟動預防性下架，進行7天移動管制，再產出蛋也不會上市，消費者仍可以正常買蛋,民眾無需恐慌。

衛福部食藥署委託國立成功大學執行106年竹苗地區食品中戴奧辛含量調查分析計畫，在4月18日接獲執行單位通報，檢出1件雞蛋的戴奧辛含量為5.2皮克/克，超出管制限值2.5皮克/克，屬異常偏高。（1皮克等於1000億分之1克）

食藥署初步掌握蛋的來源來自駿億、鴻彰、財源3個蛋雞場，食藥署和農委會、環保署聯合通報並應變處理。

食藥署副署長林金富表示，除3蛋雞場進行7天移動管制跟戴奧辛檢測，現場也已經封存並禁止出貨；這3家蛋雞場的蛋品也要預防性下架，市面若有來自3蛋雞場的蛋品，要在今（22）日下午3時前下架完畢；解封前3家蛋雞場的下游業者都不能再使用。

根據歷年食品中戴奧辛監測及風險評估結果顯示，假如日常飲食中吃下戴奧辛蛋，其終生戴奧辛的平均日暴露劑量為每日每公斤體重0.49皮克，低於世界衛生組織每日每公斤1至4皮克建議值。

林金富說，民眾不用恐慌，根據資料顯示，就算終生都吃戴奧辛蛋，每日的平均暴露量仍低於世衛建議值。

戴奧辛是工業製程產生的有毒物質，約為210種不同化合物的總稱，這些化合物都無色、無味、毒性很強的脂溶性化學物質，會安定存在動物脂肪中。

戴奧辛是75種多氯戴奧辛（PCDD）及135種多氯呋喃（PCDF）的群集稱呼，戴奧辛並無商業用途，它是當含氯物質燃燒時或製造含氯物質時所產生之有毒產物。

短時間高濃度之戴奧辛暴露會造成肝功能及皮膚傷害，如氯痤瘡、深色皺紋等。長期暴露則會引起免疫、神經、內分泌系統及生殖功能的損傷。在動物之慢性暴露發現會導致多個型式的癌症發生。國際癌症研究所（International Agency for Research on Cancer, IARC）在1997年對四氯聯苯戴奧辛（2,3,7,8-TCDD）做過評估，依人類流行病學研究，戴奧辛被分類為「人類已知致癌物」（Group 1）。