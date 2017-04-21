端午臨仲夏，又是香聚時！ 寒舍艾麗酒店【薰風粽夏】香草豬經典台式粽禮盒

五月薰風吹來蒸粽炊煙，又是團聚共享粽味時節。寒舍艾麗酒店宴會廳主廚張志民以紮實的台菜料理手藝功夫，秉持對台灣土地的熱愛，嚴選在地好食材，創意詮釋道地台式北部粽，推出「香草豬經典台式粽禮盒(6入)，特別嚴選蘊含中草藥自然清香的南投純淨香草豬五花肉，精心滷至入口即化，再以其香醇滷汁燉煮埔里香菇及台灣板栗，搭配灑上米酒烘烤提味的香鹹蛋黃、爆香魷魚鬚、開陽及古早味珍珠脯等傳統餡料，巧妙運用圓糯米混合尖糯米打造軟糯合宜的口感比例，以創意靈活的紮實手藝功夫，運用在地新鮮食材溫暖演繹經典台式端午粽的深度與韻味。全新包裝以「仲夏」為創作主題，融入「竹葉綠」的端陽季節印象，打造簡約時尚及具環保訴求的提袋包裝，讓佳節送禮也能成為一種綠色生活新態度。寒舍艾麗酒店「香草豬經典台式粽禮盒」自4月25日起接受預訂，5月15日至5月30日於五樓宴會廳開放現場銷售及提領，詳情及預訂請洽詢寒舍艾麗酒店宴會廳(02)6631-8053。
熱愛台灣淨土地 嚴選在地好食材
生長在自然純淨的南投鄉間，以鼠尾草、迷迭香、羅勒等特殊中草藥配方飼養的「香草豬」，標榜「風味豬肉」的雅號，與大自然共生共榮、緊密結合，在風味、健康、養生三大理念下，不使用生長激素與類固醇，肉質甘甜且富有彈性，並散發淡淡天然香草氣息，其五花肉部位更無一般油膩感，擁有豬油清香，品質與水準都是上乘優選，為台灣自產豬肉打出響亮名號，代表的是超乎想像的美味及追求養生的極致！
寒舍艾麗酒店宴會廳主廚張志民以紮實的台菜手藝功夫，以熱愛在地食材的赤誠之心，於今年端午佳節推出「香草豬經典台式粽禮盒(6入)」，為台灣懷舊北部粽賦予嶄新風貌！「香草豬經典台式粽」遵循台式北部粽古法，嚴選主角級「香草豬」肥瘦合宜的帶皮五花肉部位，運用傳統手藝精心滷製入味釋放濃郁膠質，入口滑嫩綿密醬香四溢，並精選馳名全台的埔里香菇與小巧香甜的台灣板栗徹底吸收其醇香滷汁，另外再搭配以米酒烘烤提味的香鹹蛋黃等經典餡料；具口感的尖糯米則以巧妙比例混搭圓糯米浸泡十二小時蒸熟，打造Q度與黏性兼具的口感，取魷魚鬚及開陽蝦米以紅蔥頭爆香後，與古早味珍珠脯、吸收食材精華的香濃老滷一起均勻拌入熟糯米中；最後將所有精心準備的食材一起填入清香淡雅的綠竹葉蒸炊，趁熱打開粽葉，濃醇豐美的撲鼻粽香蔓延四溢，晶亮的糯米粒粒分明，所有食材各自鮮明且完美結合，張主廚以其厚實豐富的廚藝經驗為底，運用創意靈活的手藝與推陳出新的堅持，以道地好食材詮釋經典台灣北部粽融合創新的絕佳滋味！