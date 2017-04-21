端午臨仲夏，又是香聚時！ 寒舍艾麗酒店【薰風粽夏】香草豬經典台式粽禮盒

五月薰風吹來蒸粽炊煙，又是團聚共享粽味時節。寒舍艾麗酒店宴會廳主廚張志民以紮實的台菜料理手藝功夫，秉持對台灣土地的熱愛，嚴選在地好食材，創意詮釋道地台式北部粽，推出「香草豬經典台式粽禮盒(6入)，特別嚴選蘊含中草藥自然清香的南投純淨香草豬五花肉，精心滷至入口即化，再以其香醇滷汁燉煮埔里香菇及台灣板栗，搭配灑上米酒烘烤提味的香鹹蛋黃、爆香魷魚鬚、開陽及古早味珍珠脯等傳統餡料，巧妙運用圓糯米混合尖糯米打造軟糯合宜的口感比例，以創意靈活的紮實手藝功夫，運用在地新鮮食材溫暖演繹經典台式端午粽的深度與韻味。全新包裝以「仲夏」為創作主題，融入「竹葉綠」的端陽季節印象，打造簡約時尚及具環保訴求的提袋包裝，讓佳節送禮也能成為一種綠色生活新態度。寒舍艾麗酒店「香草豬經典台式粽禮盒」自4月25日起接受預訂，5月15日至5月30日於五樓宴會廳開放現場銷售及提領，詳情及預訂請洽詢寒舍艾麗酒店宴會廳(02)6631-8053。

熱愛台灣淨土地 嚴選在地好食材

生長在自然純淨的南投鄉間，以鼠尾草、迷迭香、羅勒等特殊中草藥配方飼養的「香草豬」，標榜「風味豬肉」的雅號，與大自然共生共榮、緊密結合，在風味、健康、養生三大理念下，不使用生長激素與類固醇，肉質甘甜且富有彈性，並散發淡淡天然香草氣息，其五花肉部位更無一般油膩感，擁有豬油清香，品質與水準都是上乘優選，為台灣自產豬肉打出響亮名號，代表的是超乎想像的美味及追求養生的極致！