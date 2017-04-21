333 RESTAURANT & BAR 週五「搖擺之夜」

每到星期五夜晚，城市男女們總有各種不同的方式慶祝週末的來到，在酒吧和好友們一起手作出專屬於自己的調酒，則是時下最火紅的放鬆新潮流。位於 HOTEL QUOTE Taipei 一樓的 333 RESTAURANT & BAR，座落於南京小巨蛋商圈，內部設計由知名設計師陳瑞憲主導。壁面金屬雕飾的金光與燈光虹影交錯，華麗金屬感的空間、各式調酒飲品及豐富美味的餐點，讓333 RESTAURANT & BAR一直是都會名人、潮男潮女的最愛。自2017年初，333 RESTAURANT & BAR在每週五推出「搖擺之夜」，王牌調酒師體驗活動，邀請每個賓客隨著甫自日本獲得2017年第十三回總務大臣調酒大賽得主潘建村Jeff 一同激盪靈感，一闖調酒美學，搖出最佳手藝，創造屬於自己的夜色滋味。

本活動須提前致電預約，報到之後調酒師即會詢問當天想嘗試的調酒以備料。時序進入春天，清淡水果口味是初學者近期的熱門選擇。進入吧台神秘領域，調酒師介紹基酒與特性，「手把手」一個步驟一個步驟教學，運用指尖或虎口拿好器具，加入心中理想的酸甜比例，輕輕攪拌後再注入適合都會夜晚的滿冰。接著重頭戲開始，釋放shaker內的空氣，再蓋上蓋子，從站姿的講究，到最具關鍵性的shake節奏，其實都蘊藏了大大的專業學問。因為有些shaker的拿法較不符合人體工學，王牌調酒師在旁細心引導加持才能輕易上手。短短的五至十分鐘後，總讓人迫不及待嚐嚐心中所想是否和手中清涼是同一種味道，無論如何，最吸引人的是終可一窺吧台奧秘的有趣新鮮。

333 RESTAURANT & BAR 近期並推出季節下酒菜，考量搭配酒水時食物味道的變化，完整滿足每一個挑剔的味蕾。濃郁微辛辣的「精燉辣肉醬與帶皮起司馬鈴薯」，香烤墨西哥辣肉醬鋪在帶皮馬鈴薯加起司上，口味讓人大呼過癮；「碳烤總匯帕尼尼」表皮酥脆，起司和火腿肉等內餡熱燙融化；半熟蛋汁沾浸「法式精燉豬肉約克夏布丁 」的燉肉及餅皮，視覺和味覺雙重享受。 易近人的價位、深沈質感的放鬆空間，是獨自品味或三五好友共享夜色時光的不二選擇。