接見環團 蔡總統：持續推進2025非核家園

（台灣英文新聞 / 李嘉 台北報導）世界地球日前夕，蔡英文總統於今（21）日接見接見環保團體代表，表示政府將持續推進2025非核家園的進程，在維持供電穩定的同時，讓核電廠如期退役。

蔡總統今天接見接見環保團體代表，對這些團體多年來致力於環保工作的努力，表示感謝，也承諾未來每年都會約環保團體朋友們見面，聽聽大家的意見與看法。

她表示，這一年來政府緊鑼密鼓展開各項改革工作，也沒有忽略環境議題的重要性。政府將持續推進2025非核家園的進程，在維持供電穩定的同時，讓核電廠如期退役，同時修正電業法來支持綠電的發展，並在前瞻基礎建設計畫中納入綠能建設；行政院日前亦出空氣污染防制策略，全面管控各種污染源，改善空氣品質。

蔡總統表示，政府會在協助能源轉型、環境保護與產業轉型發展這些政策目標之間，取得平衡。

環保團體在會中也針對不同的環保議題提出建言，包含現行法規對於NGO可以更為友善、希望國內對於野生動物走私加強查緝、強化現存民間象牙製品的管理制度、桃園藻礁的保育事宜、未來碳排放量的管理、行政院永續會的功能等。

其他議題還包括成立主管海洋事務的部會、澎湖離島環境與生態保育、設立國家動物保護綱領，以及未來環境議題能夠與政府部門建立更直接對話溝通管道等。

蔡總統表示，環團朋友所提出的建言，都是對政府施政的提醒，她會請相關部會列管，並且定期報告進度。

她也強調，非常同意要建立好跟民間團體的溝通對話的平台，將民間的聲音納入政府機關決策時的考量，讓施政能更周全，讓環保跟發展能夠雙贏；她也請環團朋友對執政團隊保持信心，繼續給予提醒和協助。

今天與會的環保團體包括「台灣再生能源聯盟推動聯盟」、「關懷生命協會」、「台灣環保聯盟」、「台灣公民參與協會」、「荒野保護協會」、「千里步道協會」、「台灣海龍王愛地球協會」、「公民監督國會聯盟」、「台灣水資源保育聯盟」、海洋公民基金會、「中華民國野鳥學會」及「桃園在地聯盟」等。