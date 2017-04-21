〈時評〉地熱發電 應「深」「淺」並進

本週最大的新聞，當然是反年金改革團體在4月19日為了阻擋立法院年金改革相關委員會的開會，在立法院各個路口阻止立委、縣市首長、媒體記者、立院助理進入立法院開會，而引起各種暴力的脫序行為。這方面各方評論很多，我就不在這裡多言，雖然我自認為是集會遊行、群眾運動的專家，看了上述新聞真的也有很多意見想發表。

我們先來集中討論本週三項與台灣能源發展及地熱發電相關的新聞。

4月15日自由時報報導，中油公司董事長陳金德將赴美國參加會議，並且參訪美國的頁岩氣相關設施，考慮在美國投資可能性。中油考慮回應川普，用美國頁岩氣大量開發而生產的便宜原料，製作乙烯、丙烯等石化原料，便宜供給台灣石化工廠、使台灣的石化業走向高值化。

另一則陳金德董事長相關的新聞，中油公司為了供應大潭天然氣發電廠的燃料，選在桃園市觀塘工業區建構一個天然氣接收站，而受到保護藻礁的環保團體抗爭。陳金德說天然氣接收站位於「保護區」外，不會破壞保護區內藻礁生態。該新聞中也指出，這個天然氣接收站雖早已通過環評、只需做環境差異分析報告送審即可開工，但也要到2023年天然氣接收站才能興建完成，開始供氣給大潭火力發電廠。

我認為這次陳金德董事長去美國看頁岩氣相關設備，其實最應該做的並不是評估在美國投資石化廠，而是應該將美國頁岩氣開採公司所使用的頁岩氣開採技術，即開挖達十公里深井的技術，帶回到中油公司，使中油具備能挖十公里深的豎井、斜井、定向井、水平井等技術，這樣中油公司就可以大力協助台灣深層地熱的開發工作。

第二則新聞是有關淺層地熱

4月19日聯合新聞網報導 :「天下第一泉、廬山溫泉、要打烊了」。主因是 2008年辛樂克颱風，使得盧山溫泉區崩塌嚴重、路基坍方、客源流失。在921大地震之前，盧山溫泉區有50多家業者，921地震後剩下30多家，目前只剩下10多家溫泉旅社。而南投縣政府已公告廢止廬山溫泉區，改遷至30公里外的埔里福興溫泉，希望原先在廬山溫泉的業者能夠搬過去。換句話說廬山溫泉已經關店打烊了。

這裡有個建議，離盧山溫泉區大約10公里的地方有一個原住民部落「春陽部落」。

南投縣政府是否可以考慮，鼓勵廬山溫泉區現有業者與原住民合作，移到安全的春陽部落的地方。我們可以在原盧山溫泉區來建造「溫泉蒸氣發電廠」。也就是說將原廬山溫泉區變成淺層地熱發電廠區，抽取約140℃的溫泉水發電，地熱發電完約95℃左右的尾水，以良好保溫方式供應下游約10公里處的春陽部落使用。這樣春陽部落也可以變成一個溫泉區，對原住民的社會經濟，有非常正面的影響。

當然，對我個人來說，本週最大、最大、最大的事件應該是4月19日當天下午，努力了3年多「利澤地熱電廠開發案」，在經過環保署環評委員的四次專案小組會議、兩次專家小組會議、三次環評大會後，終於通過環保署環境影響評估的審查定案。使得這個101MW的深層地熱電廠開發案，可以正式開工興建。

利澤深層地熱電廠開發案，如果我們募款十億元及興建工程順利，那麼在2023年台灣就可以有101 MW 地熱發電裝置容量，每年可發8億度電，可減少34萬公噸的二氧化碳排放，若以目前每度電4.94元來計算，每年產值高達35億元。

其相關新聞報導如下:「台灣首座地熱電廠 環評審查通過 - 生活 - 自由時報電子報 」。

對我來說最重要的事情是，如果利澤地熱電廠開發成功，核四廠、甚至核二廠、核一廠、核三廠，就可以用相同CEEG同軸套管地熱井取熱不取水的技術，轉變成地熱電廠。那麼台灣在不久的將來，就會有大約8GW 的地熱發電裝置容量了。這樣我的「2035、電力自主」，2035年時地熱發電達到20 GW的夢想就可以實現了！