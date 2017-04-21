東方旗袍再露風華 旗袍大使選拔重現台灣

(台灣英文新聞 /文化組 綜合報導) 近幾年東方旗袍再起，民國旗袍風尚在一些熱愛傳統文化的社會各階層人士，劉玉增、樹姵蓉、鄒瑋華、蘇愛清、陳美慧、李秀媛、張月麗，邱姿瑛等人的奔走倡議下，終於中華旗袍協會誕生了。

因緣所致，中華海峽兩岸佛學暨文化藝術交流協會理事長劉玉增先生、樹姵蓉女士受邀參訪中國北京、江蘇、南京及香港等地的旗袍會與旗袍論壇，發現大陸各地目前現有數百個旗袍分會，約有一千萬名旗袍會會員，立即感受到一股濃郁的中華文化的復興氣象。

目前，中華旗袍協會劉理事長在大陸知名的新浪網旗下優美文平台成立了一個中華文化小講堂的專欄，立刻成為大陸媒體關注的熱點。

本月10日下午中華旗袍協會理事長劉玉增、副理事長樹姵蓉，假台北迪化街與旗袍粉絲團近20名的成員幹部召開了一個簡單的茶會及新聞發布會。理事長劉玉增宣佈，中華旗袍協會為弘揚中華旗袍文化及甄選旗袍形象代言人的活動，以置入“新浪網”中華文化小講堂及FACEBOOK中華旗袍協會社團和FACEBOOK中華旗袍協會粉絲團中優美文的圖檔暨國內知名新雜誌及文創商品為封面，作為推廣中華傳統儒、釋、道三教文化暨旗袍文化的插圖，特邀熱愛旗袍文化的佳麗為代言人，共同參與中華文化的播種者。

會中並決議國內分為青年及中年兩組來進行公開甄選旗袍文化的代言人。海外甄選則由北京陽光部落文化機構協辦。該會另聘請台灣知名的藝術家李奇茂、歐豪年等大師共九人為總顧問暨台灣師大藝時尚EMBA班的師生為指導協辦單位，一場美麗的盛會，精彩可期。