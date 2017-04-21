世界地球日前夕　高志明提八建言救台灣土地

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）「全國NGO環境會議」上周末於立法院展開，國內重量級環保團體與意見領袖齊聚一堂討論環境保護議題，其中義美食品總經理高志明提出的「八項具體建議」獲得與會團體熱烈迴響，更列入大會結論，於世界地球日前夕（21日），呈報蔡英文總統做為施政參考。

上周的第14屆「全國NGO環境會議」上，參與立委包括蔣萬安、陳曼麗，環保團體則有荒野保護協會、台灣再生能源推動聯盟、台灣環境保護聯盟、公民監督國會聯盟、海洋基金會等。

受邀到場進行專題演講的高志明表示，環境保護行動迫在眉睫，但要納入產業端共同參與討論，若只有環保團體與行政及立法機關對話，將是事倍功半。

除了納入產業建言及行動，高志明也建議在環保工作上須落實「區域治理」，同時建構「環安、農安、食安」三位一體的概念，若沒有一個乾淨的環境，仰賴土壤、空氣、及水的農作物如何能不被污染？要如何確保食品安全？因此如同先前呼籲，高志明希望各相關政府主管部門共同合作，才能一次解決環境、農業、與食品安全問題。

再來，高志明也呼籲政府建構足量的「事業廢棄物最終處置場」讓環境變好，畢竟沒有產業老闆願意亂倒、濫倒廢棄物去破壞環境，或被當小偷看待。多個政府機關明知困難，但因為跨中央部、會、署、局，以及各地方政府，無人有本事解決，目前都只在停留在等待總統、行政院長出面協調。

第五，高志明籲正視解決「違章工廠」的問題。工業區不足，加上經濟發展創業設廠不易，因此迫使許多小公司遊走在違規邊緣，但沒有產業老闆希望違規。

第六，為整合及有效運用資源，促成環安、食安、農安問題有效解決，高志明認為在部份地區可促成「縣市合併」，例如新竹縣、市，嘉義縣、市，面積都太小，分別建立制度要做好「環安．食安」難如登天，因此建議能分別在2022、2026年前，完成新竹市與新竹縣、嘉義縣與嘉義市的虛擬合併。

水一直是台灣最寶貴的天然資源，高志明建議公佈未來50年階段性的水價，從而保障所有台灣居民的永續用水生存權利，例如每人每月10噸水，價格永遠是10元/噸，但50年後，工業、商業用水的價格應為120元/噸，水價的即早規劃與宣布，以便工商業預估水價成本，避免投資後，招致損失。

高志明最後一項建言為「保護高山森林，杜絕濫墾濫伐」，不去剝奪居住在其上世代的原住民族群生存權利。高表示，原住民最瞭解高山森林，也瞭解山林保育及永續發展的重要性，若不是有少數人利誘，是不會去「盜獵、盜採、濫墾濫伐」，因此呼籲原住民族人，共同致力於保護高山森林、與淨潔的水源。

第14屆「全國NGO環境會議」與會者合影