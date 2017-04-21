櫃買中心推綠色債券新制臺灣債券市場添新頁

為配合政府綠色金融政策及「五加二」產業的推動，協助綠能科技產業取得中長期資金，以促進環境永續發展，並發展我國綠色債券市場，櫃買中心業已訂定綠色債券作業要點及相關配套措施，並於今日公告實施。

櫃買中心表示綠色債券所募得資金，必須全部用於對環境具實質改善效益之綠色投資計畫的投資或資產，未來國內、外債券發行人得依櫃買中心綠色債券作業要點，填具綠色債券資格認可申請書，檢附政府機構(包括經濟部能源局、行政院環保署及經濟部工業局)出具之證明文件或國內、外(第三方)認證機構出具之評估意見或認證報告等相關申請書件資料，向櫃買中心申請綠色債券資格認可後，即可在台灣發行綠色債券並申請櫃檯買賣。因此，在綠色債券櫃檯買賣制度上線後，屆時不但能提供發行人更多樣化的債券上櫃服務，同時也提供投資人更多元化的投資選擇，並讓投資者有機會及管道，透過債券的投資表達其對具環境友善及社會公益計畫之支持與重視。

有關櫃買中心公告實施綠色債券作業要點之制度內容及相關規章之申請書件，詳見櫃買中心網站(www.tpex.org.tw)綠色債券介紹(首頁>債券>認識債券>綠色債券介紹)，及申請書件下載(首頁>債券>業務服務>發行人申辦債券上櫃>債券發行文件下載)。