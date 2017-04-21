德大選情勢突變！ 極右派黨主席宣布退選

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）正當全歐極右派都在興起的時候，德國的極右派政黨「另類選擇」(AfD, Alternative for Germany)卻面臨的前所未有的危機。

還有五個月德國就要選舉下一任的總理，另類選擇的黨主席弗里克·派翠(Frauke Petry)卻在週四(20日)宣布，將不會代表該黨角逐總理大位，這除了讓支持者感到困惑外，更是讓整個黨亂成一團，本來將在這週末於科隆舉行的造勢大會與黨內會議，更因此變成「找新候選人」的緊急會議。

科隆的造勢大會預估將會吸引超過5萬名反極右派的抗議民眾到場，由於害怕發生衝突，科隆警方採取十分謹慎的態度，除了全面禁止飛機飛越科隆市中心上空外，更調集了超過4000人的警力，以因應可能的突發狀況，然而，現在看來突發狀況「已經」發生了。

對「另類選擇」而言，更雪上加霜的是，雖然派翠宣布退選，卻沒有請辭黨主席，這代表該黨必須讓一個非黨主席的黨員出線參選，只是，雖然德國法律規定總理可以不是執政黨的黨主席，在歷史上卻鮮少出現這樣的狀況，大部分仍是由黨主席擔任總理。

事實上，另類選擇在選前這幾個月，支持度不斷下滑，黨內的鬥爭與角力卻仍在持續，一些黨內人士更是密謀要在本週末的造勢大會上，將派翠拉下馬，不讓其代表角逐總理，然而，卻被搶先一步，派翠自行宣布退選，將整個黨打得措手不及。

在宣布退選的影片當中，派翠表示，許多黨內人士的行為已經嚴重毀損另類選擇的形象，因此比起決定誰要參選，應該有更重要的事情要做，似乎是暗指前陣子發表爭議性言論的黨內高層Björn Höcke，他直接觸及德國的禁忌，要求德國人「停止對納粹做過的事感到抱歉」。

Höcke此言一出，另類選擇的民調立刻暴跌，在派翠試圖將其開除黨籍滅火時，卻被這個極右派政黨中最右派的幾個人阻擋而失敗。

派翠的上位，是藉由黨內的一次小「政變」，拉下創黨元老Bernd Lücke而掌權，如今，雖然另類選擇本來的贏面就不大，沒有代表參加大選的黨主席很少有機會繼續在黨內擔任要職，這意味著藉由「政變」上位的這個黨主席，很可能也會因為另一次「政變」而被逐出黨外。

派翠在黨內最主要的對手之一Jörg Meuthen就說，「另類選擇」不會因為這件事而慌亂，「總有其他更好的人選」。

不過，分析指出，另類選擇的民調支持度，已經從去(2016)年9月的16%跌到這幾週的9%，派翠的退選將會進一步打擊黨的支持度，德國極右派上位取得政權的機會，似乎越發顯得渺茫。