智慧小幫手！2017國中小Scratch程式設計競賽複賽頒獎

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導) 新北市政府教育局今(21)日在大觀國中舉辦「新北市2017國中小Scratch程式設計競賽」複賽頒獎，這次競賽組別分為「國小動畫組」、「國小遊戲組」、「國中動畫組」、「國中遊戲組」與「創意秀組」等5組，以團體的方式進行，讓學生能夠於比賽過程中共同創作，發揮團隊分工合作的精神，共同完成有趣動畫或遊戲等作品，像蘆洲國小學生利用3D列印零組件自製「Arduino扭蛋機」，作品令人驚艷。

新北市教育局說，這次參加報名作品達401件，經初選後擇優80隊聚集本市教研中心參加複賽，再由評審評出特優10組、優等19組、佳作41隊。10隊特優組將於今年4月28日至29日代表本市到台中市參加「106年度貓咪盃-全國SCRATCH競賽暨創意市集」，為新北再創全國佳績！

擔任評審的樹林國小黃保太老師表示，比賽過程中的努力是評審們最為肯定的部分，從題目的製定、工作的分配、程式中需要那些角色、在什麼時候加上效果、出問題時如何解決，這些都在不斷地考驗、磨礪著參賽隊伍的智慧，這些智慧正是市府舉辦這項活動的最大目標。

新北市教育局表示，今年鼓勵學生利用程式設計軟體Scratch結合外部硬體裝置Arduino電路版製作出創意作品的「創意秀組」，也在頒獎典禮會場外進行展示，有三民高中的「新北之歌，創意拼圖」遊戲，利用磁鐵帶動磁簧開關導通，加上程式編寫與互動音樂，不知不覺就記住了新北市29個行政區，其中陳家銓同學說：「我們在製作與操作過程中，要每個環節都想好，得到名次時很有優越感與成就感。」；還有蘆洲國小利用3D列印零組件自製「Arduino扭蛋機」，在課餘時間創思生活樂趣，其中郭其穎同學說道：「我們透過YouTube找到扭蛋機內部結構的製作方式，再加上我們學習到操作技術，來完成這項作品。」；另外還有中正國中應用於家庭連結手機載具的「智慧家庭監控」與五華國小「體感防盜系統」等創作，均由觀察生活周遭所需出發，希望運用所學帶來更便利的生活。

教育局副局長蔣偉民表示，本市今年已舉辦第7屆競賽(2011年開始)，希望透過競賽激發學生對程式的興趣，且藉由比賽讓參賽學生進行創作交流和分享有趣作品，進一步也為未來科技及創意人才需求提早做準備。新北市領先全國於上個月發表「程式教育專書」與「105-107程式教育藍圖」，希望朝「校校有coding」目標邁進。自106學年度起也將推動「程式校園3+1」，也就是國中小每班每周1堂電腦課、每校有1名程式種子教師、每校研發1門程式課程，+1就是鼓勵各校選擇參加1項程式競賽或活動，整體規劃也包含課程教材、師資培訓、活動競賽與教學資源中心等，結合輔導團到校進行教學觀摩，希望讓現場老師能順利銜接107年新課綱，並提供本市學校創新教學模式，培養學生科技領域所需能力為目標。