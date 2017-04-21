3800群雄拔河爭霸 同心協力誰與爭鋒

新北市政府教育局於今(21)日在板橋第一運動場舉辦3,800人拔河比賽，林奕華局長到場為近3,800位參加拔河的學生、行政組與家長團體、教師團體及校長、老師們等參賽隊伍選手加油打氣，感謝大家共同響應新北動健康及新北玩運動風氣。

局長林奕華表示，人生就像一場拔河比賽，有時進、有時退，一來一往之間，最後將取決於團隊的同心協力與堅持不放棄。在拔河過程中，當團隊伙伴彼此同拉一條繩時，可以感受到團結及彼此認同的重要性，因為，沒有彼此認同支持與堅持，當彼此同拉一條繩子時就非常清楚了。希望透過今日的拔河比賽，讓我們的孩子享受「玩運動」樂趣外，也能培養出孩子渴望成功、團結合作及堅持不放棄的人生態度。

及人小學校長管世樑表示，一年一度的校慶拔河比賽是及人小學的傳統活動，為學校一大盛會。校內舉辦拔河比賽當天，加油聲此起彼落，盛況空前。近年又逢教育局辦理全市拔河比賽，優勝班級可代表學校參加市賽，更引發學生高度的興趣。本校拿下全市五連霸的紀錄，帶給全校師生鼓勵，也帶給我們更多思考反省的機會，更提醒老師們必須精進教學，精益求精，造福學子。最期待的是今年能如願再次獲得全市拔河比賽冠軍，順利達成六連霸的佳績。

同榮國小吳國義老師表示「不放手，直到夢想到手」，這是去年同榮國小5年3班孩子們在贏得校內班際拔河賽冠軍的當下，振臂歡呼，互相擁抱的最佳寫照，這群小勇士透過接受五年級學弟妹多個班級輪流全班全員挑戰的不對等練習模式中，不斷地嘗到「贏會贏得很艱辛，輸卻只能不甘心」的生理與心理雙重考驗，但大家始終不曾輕言放棄。因為我們相信在4月21日的市級決賽，能再次放開握繩的手，振臂歡慶夢想到手和屬於同榮全校師生們「同心共榮」的喜悅!

教育局指出，拔河比賽為普及、安全、合作、健康的運動活動，從練習到比賽認真態度的過程中，更是服從、志氣、喜悅及團隊精神的高度展現，能凝聚班級學生向心力，還可提升學生體力與耐力，很適合在校園中推廣，期望透過今日賽會活動，發揚普及化運動的精神，號召各校師生共同參與，讓孩子們找出自己喜愛的運動，養成學生良好的運動習慣，終身不斷地儲蓄健康、快樂、活力、自信的樂活資本，共同打造新北成為人人愛運動的樂活城市。