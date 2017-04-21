螺絲專業製造商 世豐螺絲公司21日成功掛牌上櫃

(台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導) 由富邦證券輔導的世豐螺絲股份有限公司(簡稱世豐公司，股票代號(2065)於今(21)日正式以每股32.2元掛牌上櫃，該公司為螺絲之專業製造商，其上櫃為鋼鐵工業類股再加入生力軍！

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，世豐公司之主要銷售市場係以外銷為主，銷售地區涵蓋美國、歐洲、澳洲、中東等地區，近幾年新興市場之泰國、印度、印尼等地區的GDP逐年成長，相對帶動建築產業市場需求增加，因此除既有客戶持續深耕外，更積極朝上述新興市場等地擴展業務，截至目前已成功開發多家新客戶並持續出貨中。

世豐公司總經理陳駿彥表示，由於螺絲產製需經過前段製程之打頭、成型、搓牙等，及後段製程之熱處理、電鍍，表面塗裝製程-烤漆與包裝等多道製程，而世豐公司特有的利基在於能提供整合各製程的一條龍生產能力，不但可掌控品質，更可確切掌握產品的交期，是業務能積極接單的最大後盾，因此廣受全球廠商青睞。

陳駿彥進一步指出，目前世豐公司已建置2座自動倉儲系統、包裝機器手臂、無人搬運車、SAP系統(企業資源規劃系統)、MES (Manufacturing Execution System, 製造執行)系統、生產監控系統及DDS (Dynamical Decision System, 即時動態決策) 系統，積極推動智能化生產及管理之專業製造，而彌陀新廠自2015年第2季正式量產，自製率已逐步提高。

2016年度，世豐公司的營收為11.18億元，毛利率為17.57%，相較於2014年度及2015年度之全年毛利率仍提高。受惠於該公司彌陀廠前段製程生產效率逐步穩定，營業利益逐年增加，加上出售部分備供出售金融資產所產生之已實現利益所致，世豐公司2016年度之稅後淨利，成長達63.91%；同期每股稅後盈餘(EPS)則為3.04元，該公司之經營成效及營收獲利表現穩健，董事會決議通過發放現金股利3元，回饋股東對公司的支持。