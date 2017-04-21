106學年度第三屆「大專生金融就業公益專班」開始招生

為響應金融監督管理委員會強化履行企業社會責任，鼓勵金融業投入社會公益之理念，由集保結算所邀集金融、證券及期貨等周邊單位共同辦理的106學年度（第三屆）「大專生金融就業公益專班」，於日前正式開辦招生作業，歡迎有志於服務金融產業的應屆畢業大專青年把握機會儘速報名，專班預計今年9月於全省北、中、南、東區8所大學同步開課。

集保結算所林修銘董事長表示，為履行企業社會責任，集保結算所自104學年度起邀請證交所、期交所、財金資訊、聯徵中心、櫃買中心、臺網認證及中華信評等單位共同辦理「大專生金融就業公益專班」計畫，委由證基會針對因家庭經濟因素需協助之大專生，提供一系列金融專業課程訓練，並輔導其考取專業證照，強化其就業競爭力，結訓後更將提供就業媒合，期協助其家庭經濟脫困。該項計畫歷經104及105學年度推動，辦理成效斐然，亦獲得社會各界好評。集保結算所在各界期待下賡續辦理106學年度計畫。

林修銘董事長指出，針對家庭經濟狀況不佳之青年學子而言，學成就業是改善家庭經濟的重要途徑，惟其多數於就學期間需打工分擔家計或自籌學費，致影響學習成效及未來職涯選擇。因此，「大專生金融就業公益專班」成立的目的，不僅著重金融人才基礎培訓，更結合公益及教育功能，幫助家庭經濟不佳之學生畢業後，憑藉所學順利進入職場，儘速「翻轉人生，金融圓夢」。

106學年度（第三屆）「大專生金融就業公益專班」預計招募全國約400~500名家庭經濟不佳之應屆畢業大專生參與本專班，課程期間自2017年9月至2018年3月止，全程利用週六及週日上課，總計170小時。主辦單位更貼心提供學員午餐、書籍講義、生活津貼及證照考試報名費等補助，要讓同學們得以無後顧之憂，專心參與課程。

在新的學年度，證券周邊單位與各核心開課學校將緊密合作，期望藉由公益教育帶動金融人才培育的創舉，協助家庭經濟不佳之大專生，打造「翻轉人生、金融圓夢」之未來。相關報名及課程內容詳情，請參考本專班官方網站：www.fly.org.tw。