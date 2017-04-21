不少賣就不准賣 英政府令業者少賣含糖食品

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）英國國民保健署(NHS)日前宣布，如果食品製造商拒絕大幅降低含糖飲料與點心的銷售量，就會在明年全面禁止醫院販售這類食品。

這項政策所指的含糖飲料、點心，包含甜的氣泡飲料（可樂、汽水等）、使用風味糖漿的咖啡，和添加額外糖分的果汁等，現階段，由於在NHS雇用的130萬名員工當中，將近70萬人過重，NHS已經打算從自己做起，在政府機關、員工餐廳內限制上述含糖飲料的銷售。

除了含糖飲料之外，從明年四月開始，全國醫院60%的三明治及預先包裝好的餐食，每份熱量皆不得超過400大卡，再一年後，比例將上升到75%，而60%的巧克力棒、甜食等零嘴，則被規定一份不能超過250大卡，2019年之前這個比例將提高到80%。

對於新的規定，包括馬莎百貨(Marks & Spencer)、WH史密斯公司(WH Smiths)與Subway在內的許多零售商都已經同意遵守，將盡快把含糖飲料與高熱量點心在銷售額中佔的比例，降低到10%，Subway的動作更快，全英國上下的各店面已經找不到高糖份飲料的蹤跡，只能買到無糖或是減糖的飲品。

販賣三明治等輕食的餐飲業者Baker Greggs和供應醫院餐飲的 Medirest也願意接受新的規定。

這個新規定將讓英國成為全世界繼葡萄牙去年立法後，第二個以國家法規限制這類飲食的國家，NHS英格蘭地區負責人Simon Stevens指出，一小匙的糖或許有助於患者吞嚥藥物，然而，每天攝取也會對健康產生嚴重的負面影響，因此希望可以適度控管，不過對於那些患有糖尿病，有時候需要藉由含糖飲料控制血糖的病患，則不在此限。

世界癌症研究基金會(World Cancer Research Fund)健康推廣部的經理Rachel Clark表示，含糖飲料沒有多少營養價值，卻對整個國家的肥胖疾病有重大的「貢獻」，英國全國上下的成年人當中，已經有超過62%過重，這直接導致罹患11種癌症、糖尿病及心血管疾病的人數上升。

因此，她認為，這項政策將促使一個「更健康的英國」出現，對此表達肯定。