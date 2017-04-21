義美相挺台灣農業  提高農民收益、推動食品安心

（台灣英文新聞／蔡佳穎 報導）義美食品公司繼去(2016)年使用國產大豆及黑豆加工製成「100%非基改國產豆奶」引起好評後，近期又陸續採購包括契作的大豆、黑豆、紅棗、苦茶籽及台灣藜(紅藜)加工成為新鮮優質食品，今(21)日特別舉辦「相挺台灣農業，契作在地農產品」記者會，展現相挺台灣農業與支持在地農產品的最具體行動。

義美食品公司高志明總經理表示，台灣其實有許多優良在地農產品，卻因鮮少被發現、抵擋不了外國競爭，而使台灣農業缺乏競爭力、消費者無法獲得安心食品、農民也無法獲得合理收益，義美這一步發揮企業社會責任、提高收購價格，希望協助台灣農業發展、保障消費者食的安心，更帶動其他企業跟進。

高志明表示，促成義美食品公司推動契作在地農產品的想法，除了看見農糧署近年來推動台灣農業發展的努力，他個人也受到一位排灣族長者的影響，雖年逾百歲，這位長者仍身體健朗、親自下田耕種，能維持健康體態的重要原因就是食用在地傳統雜糧「紅藜」、過著簡樸生活。

但「紅藜」因人力短缺、栽種成本高，又有大量來自中南美洲的進口「藜麥」競爭，價格無法提高、收入無法增加，栽種意願不強，因此他決定直接與在地農民契作，簽約收購農產品，並於網站上公布以高於市價的保證價格契作，充份展現取之於社會、回饋於社會的企業社會責任。

高志明受訪強調，不管外界做法與政府政策如何，義美直接以公開透明的價格與農民收購農產品，就能直接對農民有所幫助，「今年底還有十幾項農產品會陸續公布，希望到明年能跟更多基層農民簽約收購，推廣台灣優良的農產品，少用農藥也更保護環境土地。」

義美這次合作契作的農產品，包括來自雲林及嘉義的大豆與黑豆、苗栗公館的紅棗、台中及台東的苦茶、屏東的紅藜，義美皆保證以較優渥價格收購，如紅藜以每公斤625元的保證價格收購，大豆以每公斤75元、苦茶籽以每公225元等價格，並希望能逐年提高收購量，以具體行動支持台灣優質農產品、幫助台灣農業。

苦茶籽是優質食用油的主要原料之一，也是本次義美食品公司與農民簽約契作的農產品之一。(圖片來源：台灣英文新聞)

農糧署陳吉仲副主委感謝高志明總經理的相挺，農糧署目前正積極引導食品大廠與農民契作，提高糧食自給率、降低進口碳足跡，以因應氣候變遷問題，不僅帶動農業與農村經濟發展，更具體減少碳足跡的排放，透過義美食品與農民契作的典範有助於建立並調整更具體的政策。

但他強調，義美只是拋磚引玉，要幫忙部分農民提高生產品質、降低農藥殘留，但能盡的心力有限，希望能為台灣農業抵檔大量國外進口品的競爭，也希望能影響其他企業、更帶動農委會與農糧署的支持。

高志明鼓勵台灣農民不要灰心，只要選對方向、政府做了正確的農業政策指引，台灣農業仍舊有希望，更能提供消費者對食品安全的最佳保障。