巴黎發生槍擊事件 外交部提醒旅法國人注意自身安全

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導) 外交部今(21)日表示，法國巴黎發生槍擊事件，提醒我旅外國人注意自身安全。外交部說，法國巴黎於當地時間昨(20)日晚間9時許發生槍擊事件，據初步瞭解，一名男子乘車前往香榭大道，下車後對停在路邊的巡邏警車開槍，目前造成至少一名警察死亡，兩名重傷。

外交部進一步的說，法國歐蘭德總統隨即召開緊急會議，並於晚間11時許在總統府發表電視談話，嚴厲譴責恐怖主義，向死傷之警察致敬致哀。多位總統候選人除譴責暴力外，亦宣布暫停競選活動。

外交部已於第一時間向法國駐台代表表示悼慰之意。本部及駐法國代表處已啟動緊急應變機制密切注意本案發展，並與法國相關機關保持聯繫，確保我僑胞、旅法國人及留學生安全。目前暫無我國人遭受波及之訊息。外交部提醒赴法國旅遊國人，於出入公共場所、人潮眾多及搭乘公共運輸工具時應提高警覺，注意自身安全。

外交部籲請目前在法國僑居及赴法國旅遊之國人隨時注意法國政府的警示訊息，如有需協助之處，請就近與我駐法國代表處(+33-6-80074994/+33-144398820)聯繫。

外交部提醒國人赴法商旅請注意自身安全，避免前往人多聚集場所，行前建請於領務局網站登載個人出國資料（http://www.boca.gov.tw/np.asp?ctNode=847&mp=1）。已旅居法國者，宜儘速與臺灣家屬聯繫，通報個人平安。