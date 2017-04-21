法國初選在即 選情依舊膠著未明

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）還有幾天法國就要舉行總統大選的第一次初選，然而，相比往年的大選，法國人正面臨有史以來不確定因子最多的選舉。

法國選舉採取兩輪投票制，第一輪沒有任何候選人過半的情況下，就會舉行第二輪投票，讓第一輪最高票的兩人進行「二次對決」，最後過半的候選人就會成為法國總統。

現階段，四名候選人的聲勢十分相近，除了當前執政黨共和黨(Les Républicains)的前法國總理法蘭索瓦·費雍(François Fillon)，與聲名大噪，隸屬於國民陣線(Front national)的瑪琳·勒朋(Marine Le Pen)外，尚有「前進！」(En Marche!)的法國前財政部長埃瑪紐耶爾·馬克宏(Emmanuel Macron)，以及左派「不屈法國」(La France insoumise)的冉·呂克·梅蘭雄(Jean-Luc Mélenchon)等。

企業家協會CroissancePlus的副會長Laurent Vronski指出，這次大選最糟的情況，就是中間偏右的費雍敗選，法國人必須從極左的梅蘭雄與極右的勒朋擇一擔任總統的窘境，這將讓法國陷入歷史上最嚴重的經濟混亂時期，他甚至斷言，這兩個候選人任一人當選，都會讓法國在50年內成為下一個希臘。

勒朋希望法國退出歐盟，並停止使用歐元，而梅蘭雄雖然認為法國沒必要退出歐盟，但是有個條件，那就是必須「重塑」歐盟的組織使其左傾，並廢止歐洲中央銀行的獨立性，這種「柔性殺死歐盟」的行為，被稱為「溫和型疑歐主義」。

除此之外，極左跟極右的陣營，都支持貿易保護主義，也主張國家應該要儘可能地介入市場，雙方主要的區別，在於移民與國安政策上。

在選前的這幾週，國民陣線在民調上一直領先，不過最近民調卻有下跌的趨勢，一名巴黎政治學院(SciencesPo)研究中心的研究員表示，勒朋真正構成威脅的時機，是在她打算步上其父冉-馬里·勒朋(Jean-Marie Le Pen)後塵之際。

冉-馬里·勒朋是國民陣線的創立者，不過由於其帶有新納粹主義色彩的反猶太立場，瑪琳·勒朋在2015年主導開除了他父親的黨籍，期望能在保留疑歐立場的同時，摒除過於激進的色彩。

然而，分析指出，如果勒朋在初選獲勝，為了在第二輪選舉中獲得優勢，她勢必得走上更激進的道路，才能獲取足夠的選票，那不然就會面對敗選的命運，因為她在面對另一名勝選的候選人前，沒有絕對的優勢。

至於極左的梅蘭雄，現階段看來雖然獲勝可能性不大，但是在上週的民調中，不屈法國繳出了驚人的成長，一口氣提高了7.5%的支持度，幾乎上看共和黨費雍的19%，這樣的支持度暴漲，讓人無法完全排除其獲勝的可能。

法國經濟學家Marc Guillaume表示，在所有候選人當中，梅蘭雄的當選會對法國經濟造成最嚴重的打擊，因為他除了「反資本主義」的基本方針外，沒有任何健全的經濟政見，更提出許多像是「將基本工資拉高16%到年薪36萬歐元」、「100%所得稅」等完全缺乏考量的不可能政策。

在法國的失業率已經突破10%的情況下，未經考慮，幾乎等同於胡亂開支票的經濟政見，可能將成為壓垮法國經濟的最後一根稻草。