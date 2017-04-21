簡又新專欄─北極融冰廣泛影響全球  令運輸、觀光、北極熊都堪憂

美國太空總署、美國大氣總署、英國氣象中心每年都會追蹤地球溫度與大氣狀況，所追蹤出來的趨勢發現，近幾年地球溫度上升趨勢相同，且年年在破新紀錄，2016年顯示是地球溫度有紀錄以來最高的一年，較二十世紀平均溫度高1.78度華氏。

這種現象最嚴重的結果之一將導致北極融冰的浩劫，目前世界上有2萬6千隻北極熊，若北極海溫度上升、融冰增加、導致北極熊生態環境遭破壞，預估35年內北極熊數量將減少30%。

如此生態浩劫是因冰層面積大量縮減，2016年只剩下908萬平方公里，較1981至2010年北極冰層面積減少195萬平方公里，原因為白色的北極冰層原先會反射太陽光與太陽光熱量，使地球保持常溫、如此將不會過度影響人類生活，但若北極冰層融化，太陽光就會直接照射到海洋、造成海水溫度上升、融冰速度增加，如此惡性循環造成融冰速度越來越快，北極冰洋也會快速消失。

科學家研究估計，如果有天格陵蘭冰層全數融化，整個地球海平面將上升7公尺之高，淹沒許多大城市，由此了解融冰對人類氣候及生態的影響與指標；加上北極海溫度若繼續上升，沿海永凍土內被凍結的沼氣和甲烷氣就有可能因土質鬆軟而釋放到空氣中，大幅提高地球溫室氣體排放量與氣候變化。

但另一方面，永凍層的融解除了造成環境變化外，卻是一項令周邊國家振奮的消息，原因是終於有機會開採北極海底下長年冰封的天然氣與石油資源，擁有進一步的經濟利益。

而北極海在夏天融化也能帶動沿海航線的通行，使俄羅斯、日本、歐洲都能走地球西北航道運輸通行，大幅縮短交通距離、時間與成本，然而以往依賴運輸通道與國際貿易的新加坡則成為這波北極海契機的可能受害者，造成新加坡遠憂。

除此之外，北極冰融化之後或能進一步帶動觀光業，出入較不受地形限制也較不危險，觀光業能把夏季的北極當作重要的觀光據點和路線；而北極永凍土內挖出被冰凍的動物標本，是否可以作為進一步研究的資料，已成為觀察人類歷史與生物發展的重要據點。

機場改革

整個溫室效應的最主要原因就是二氧化碳排放量增加，元凶一般歸咎於能源業、工業、住宅建築與交通業，如機場與港口的飛機起降都會排放很多二氧化碳，但若能將機場偌大的屋頂配置太陽能板，就能作發電使用，而機場上看5,000萬人次的進出，其廁所排泄物也可以處理做沼氣發電，也是很好的能源發電資源。

「國際機場協會」就致力於推動機場的100%碳中和，管理機場自給自足產生電力，例如2017年已正式宣布雅典機場成為全球第28個完成碳中和的機場，逐項檢查其節能減碳如再生能源系統的發展以及飛機廢棄生質燃料的發電。興建中的桃園中正機場第三航廈是否在興建時也能考慮到自給的能源發電系統，是未來可期待的方向。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。