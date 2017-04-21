氣候變遷繪畫比賽：422世界地球日提起畫筆愛地球

（台灣英文新聞／環境組 綜合報導）週六22日為「世界地球日(Earth Day)」，台灣永續能源研究基金會主辦之2017年第七屆「氣候變遷國中小繪畫創作比賽-綠色冒險王：一起去旅行！」，呼應聯合國永續旅遊發展的主題，期許透過繪畫創作及校園環境教育，增加國中小同學們對氣候變遷議題的認知與興趣，培育愛護環境的素養。

「世界地球日」活動自1970年代發起，為世界上最早的大規模群眾性環境保護運動，意在提高民眾對現有環境問題之意識，並動員民眾參與環境保護運動，更間接促成1972年聯合國第一次人類環境會議。

時至2017年，「世界地球日」已進入第47年，除了國際間簽訂環境保護議題的多邊協議，聯合國更將今年訂為「國際永續旅遊發展年」，強調資源的永續性。

目的在於帶動大眾對環境保護的關切，藉由永續旅遊觀念的推廣，促使大眾更好地欣賞不同文化的內在價值，並提升保護環境、改善生活品質等意識。為激勵民眾達成與社會、自然之間和諧共存、永續繁榮之理想。

台灣永續能源研究基金會於422地球日前夕，邀請各位老師、家長鼓勵同學們拿起畫筆，踴躍報名參加氣候變遷繪畫比賽。讓世界看到台灣學子改善氣候變遷的決心、提升台灣國際上的視野及能見度。本屆繪畫比賽活動除了最高獎金8,000元，獲獎作品更有機會於桃園國際機場及台北101金融大樓展出。

活動報名繳件自即日起至 4月28日(星期五)截止(離島學生則為4月21日截止)，皆以郵戳為憑，歡迎各位老師帶領，將此繪畫比賽列入班級課程教學，輔導學生參與創作。更多活動內容及報名辦法，請至本會網站查詢，或撥打02- 2768-2655洽詢林語婕小姐。

感謝APP亞洲漿紙、昇恆昌股份有限公司、昇恆昌基金會、台北101 (台北金融大樓股份有限公司)協辦；中台資源科技股份有限公司、中鼎教育基金會、台灣綠色生產力基金會及新光人壽共同贊助本活動。