雲林縣53隻乳牛染牛結核病！ 疾管署：勿喝生乳

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）農委會昨（20）日傍晚召開臨時記者會公布，3月執行例行性牛隻牛結核病檢驗時，檢出雲林縣一間牛場265頭牛隻其中53隻牛結核病呈陽性反應，所有陽性牛隻已完成人道處置及銷燬，其他陰性的牛隻持續追蹤，3個月檢驗一次。

農委會表示， 嘉義縣家畜疾病防治所執行例行性牛隻牛結核病檢驗時，檢出40隻牛結核病陽性反應，經調查陽性牛隻均購自雲林縣1牛場，該雲林牛場原飼養265頭牛隻已於今年1月底全數售出，分售至嘉義縣3場牛場計181頭、臺南市1牛場48頭及屏東縣1牛場20頭。3月底陸續有買到這些牛的場確診為牛結核陽性，共陸續撲殺53頭陽性牛，另有16頭經合格檢驗後屠宰售出。

由於牛結核會感染人，消息傳出後，民眾最擔心的莫過於食用市售的鮮奶和牛肉是否會染病？防檢局說明，目前國際通用之牛乳殺菌方式為低溫長時間法（LTLT）、高溫短時間法(HTST)及超高溫法(UHT)，其殺菌條件均以能殺滅結核菌為標準，因此，市售鮮乳安全無虞，民眾可以安心購買。台大獸醫專業學院暨附設動物醫院分子暨比較病理生物學研究所教授鄭謙仁說，肉經檢驗合格才屠宰，安全無虞。

至於相關畜牧場人員是否感染？防檢局表示，由衛福部疾病管制署主管。至於將有多少畜牧場人員須做檢疫與追蹤？防檢局也只說，要再做了解。