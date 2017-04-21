黑函風波止血 高雄長庚院長上任未滿一年請辭

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）去(2016)年7月才接任高雄長庚醫院院長的李炫昇本周一(4/17)突然宣布請辭，他指最近陸續有黑函誣指他收受廠商好處，強調自己絕對清白，但為免有心人藉此攻擊他，影響高雄長庚的形象，決定請辭。

李炫昇說，黑函指述他在林口醫院任職時舉辦忘年會，有收受贊助等事，這些都是「古早的事」，且以前沒有明確規範，形同不成文的規定，院方也都查過，但散播黑函的人舊事重提，一旦成為事件再被斷章取義，就會模糊焦點，讓醫院被人誤解。

李炫昇今(21)日上午受訪時表示，他辭職並非要讓小人得逞，有心人士攻擊他，也連帶傷害到高雄長庚醫院，已讓他違背當初接任院長時要維護這家醫院的宣誓與承諾，他是醫院的「大家長」，止謗停諍，保護醫院是他的職責，因此他毅然決定請辭。

他說，「有心人要我下台可以，但傷害我的醫院就不可以」，「黑函的目標是我 ，我請辭就沒有焦點，看他還能怎麼樣。」

他不想去知道散播黑函的人或一群人是誰，他選擇原諒，但相信這些有心人呈現的人性懦弱與醜陋，會一輩子良心不安。

據報導，今年初起長庚高層即接獲有關李炫昇的黑函，指李五、六年前任職林口長庚醫院骨科部長時，辦活動時收受廠商好處；接著媒體也接獲投訴，但檢舉者匿名且無具體指控事證。

面對媒體詢問，李炫昇說他痛恨黑函，原不想理會，但年初以來黑函多到令他煩且累，指控全是莫須有，為免有心人藉攻擊他，影響高長形象，決定請辭。

李炫昇是國內骨科名醫，行醫20多年，為約5,000名關節病變患者置換人工關節，六年前他運用自體植骨創新手術，讓部分骨頭壞死病人免置換人工關節，他專長骨關節重建，發表於國際期刊論文達近200篇。

據了解，長庚醫院高層尚未同意李的請辭，他持續在骨科看診與開刀，但此事已在醫界投下震撼彈，尤其衛福部六月即將對高長進行醫院評鑑，評鑑前發生醫學中心院長請辭，在醫界「前所未聞」。

高雄長庚醫院是台大、北榮與林口長庚外全台第四大醫學中心，有近三千張病床。衛福部每三年一次的醫院評鑑，影響醫院等級、健保給付與名聲，被醫院視為一級大事。

高長被排定在六月中旬評鑑，如今爆出院長請辭，全院陷入低氣壓，而五十六歲李炫昇就任院長未滿一年，若請辭獲准，將是高長創院三十年來任期最短的院長。

醫改團體、醫療改革基金會副執行長朱顯光說，醫界是封閉白色巨塔，不經內部舉發，外界難窺弊端，也因封閉擔心秋後算帳，黑函文化盛行，他建議政府應成立公正第三單位統一收受具名檢舉，保障不洩漏檢舉人身分進行調查，以揪弊端與避免黑函成鬥爭工具。