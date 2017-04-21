法國大選前3天巴黎槍響 一警死一槍手遭擊斃

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）法國總統大選將於23日展開，選前3天，巴黎香榭麗舍大道發生攻擊案，造成一警死亡，槍手則當場遭擊斃，預計投票日的維安將達最高等級警戒；極端組織伊斯蘭國（IS）案發後宣稱犯案。

法國當局早有預警選前可能有不法份子策劃攻擊，因為選舉活動容易聚集人群、攻擊目標明顯，而且選舉有其象徵意義，對極端份子來說，破壞法國的民主就是傷害法國的核心價值。

香榭麗舍大道周四晚約9時發生槍戰，已知一名警察死亡，另有一名警察受傷，一名槍手已遭擊斃。極端組織伊斯蘭國（IS）於案發後很快就承認犯案。

中央社報導，法國警方18日才剛逮捕兩名策劃「近日內」發動攻擊的男子。根據部分媒體報導，最有可能成為目標的包括右派候選人費雍（Francois Fillon）、極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）及民調領先的馬克宏（Emmanuel Macron），警方已加強造勢大會及候選人身邊的維安措施。

法國自2015年11月13日的巴黎連環恐攻後，就進入緊急狀態，並多次延長效期，預計7月15日到期，選後的新政府將必須決定是否繼續延長。

法國大選第一輪投票將於23日舉行，全國有6萬7000個投票所，當晚還有候選人的選舉之夜，除現行巡邏任務照常執行外，法國內政部另將動員5萬名警察和國家憲兵維安。