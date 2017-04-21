4月21日台灣各報頭條速報

聯合報》蔡總統裁示：因應川普經貿政策 台美談判要做好準備



聯合報21日報導，蔡英文總統昨天指示，面對未來台美貿易談判，各機關須盡快做好談判準備及相關工作。要從策略合作夥伴的思維，致力建構台美關係的全新架構。



中國時報》國軍爆 男男性侵疑雲

中國時報21日報導，軍中溼樂園？陸軍澎湖防衛指揮部昨爆發性侵事件，一名男性士官長被告發涉嫌對男士兵脅迫口交，士官長坦承確有發生關係，軍方依規定對涉案士官長記4大過解職，並直接汰除法辦；陸軍十軍團更有一名上校對女士官在營區猥褻喇舌，昨二審被判刑8月，緩刑3年，軍紀蕩然無存。



蘋果日報》11度通報 3張保護令全沒用 家爆夫撞死妻



蘋果日報21日報導，彰化市一對結縭三十八年的夫妻，丈夫長期對妻子言語和肢體施暴，甚至揚言「打死妳！」妻子五年多來十一度通報家暴，近四年來更三度聲請通常保護令獲准，只是上月第三次聲請保護令一時心軟，未向法院聲請要求「遠離被害人及住處」的最高層級保護令。不料黃男不滿遭妻子控恐嚇，前天嗆聲同歸於盡，昨竟駕駛小貨車衝撞妻子和兩子，撞死妻子後被依殺人罪、殺人未遂等送辦，彰化地院昨晚裁定收押。



自由時報》飛彈專家 張冠群升上將副部長



自由時報21日報導，蔡英文總統上任即將屆滿一週年，昨核定大規模的軍方首長調整案，參謀總長邱國正月底屆齡退伍，由國防部軍政副部長李喜明上將接任參謀總長，飛彈專家、現任中科院院長張冠群中將直升為國防部軍備副部長，並晉任為二級上將。