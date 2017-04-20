總統召開戰略會談:做好台美貿易談判準備

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文今（20）日召開第三次「對外經貿戰略會談」，她提到，面對未來台美貿易談判，各機關須盡快做好談判準備及相關工作；要從策略合作夥伴思維，致力建構台美關係全新架構。

總統府發言人黃重諺會後轉述，今天國安會就美國在川普政府上任後整體經貿政策的可能發展以及因應，進行報告。

蔡總統3點裁示指出，川普經貿新政對全球及區域政經發展情勢，有非常廣泛深遠的影響；對台灣未來發展及台美與兩岸關係也都有相當的影響。國安會及政府各有關部門應強化整體因應的能量，加強「情勢掌握及綜合分析研判」、「事件及政策衝擊影響評估」、「因應對策研擬及相關準備」等工作。

蔡總統提到，面對複雜多變的外在情勢，對台灣是挑戰，也是機會，必須從全方位角度應對全球經貿秩序的劇烈變化，包括，總體經濟策略、對外經貿策略、台美、台日、台歐及和其他重要經貿夥伴的經貿關係及交流合作等，都要有通盤的檢討和規劃。

第三、蔡總統要求，面對未來台美貿易談判，「各機關須盡快做好談判準備及相關工作」。同時，「要從策略合作夥伴的思維，致力建構台美關係的全新架構」。

另外，為因應美中關係可能發展，國安會應整合政府各部門力量，從政治、經濟、軍事、區域安全等面向，研擬綜合性、策略性的因應方案，以確保國家的最大利益。

蔡總統今天下午3時召集第三次的對外經貿戰略會談，會議開到下午5時45分左右，會中出席包括副總統陳建仁、行政院長林全、外交部、國防部、經濟部、教育部、科技部首長、央行總裁彭淮南、農委會主委林聰賢、陸委會主委張小月、國安局長彭勝竹、 國安會諮委傅棟成、衛福部次長何啟功、政委鄧振中、公共工程委員會主委吳宏謀、行政院秘書長陳美伶、國家安全會議秘書長吳釗燮、副秘書長陳俊麟等人。