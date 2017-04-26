〈時評〉區域治理時代來臨

前曕性基礎建設公聽會上周在立法院召開，為了爭取預算，不少縣市首長親自出席，甚至形成串連，向中央政府喊話，這對未來發展區域治理而言，打破藍綠對立，是一項好的開端。



「區域治理」是民進黨政府近年來積極推動的概念，其核心是著眼於生活圈，不再以傳統的縣市為侷限。舉例來說，彰化人常跑到台中消費，基隆、桃園也可能到新北、台北上班，一個人的生活領域，可能形成跨縣市的現象。



另方面，過去的縣市資源相當有限，若能合作，取長補短，可以發揮一加一大於二的效果，像是規畫城市建設時，可以一併考量到鄰近縣市的屬性，兩相呼應，對於區域的地方建設產生更大效益。



再舉例來說，河川整治不可能以縣市做為區隔，河川所經過的縣市都應共同面對，才不會上游問題解決了，卻造成下游的難題，這也是區域治理的關鍵。



早年，民進黨長期在高雄市、高雄縣和屏東縣執行，已組長「高高屏會報」，後來更擴展到南部七縣市，甚至舉行高峰會議。因此，區域治理的觀念，從民進黨在野時期就已經開始推動。



這次攸關軌道建設的前瞻基礎公聽會，新北市長朱立倫原本要孤軍奮戰，卻獲得桃園市長鄭文燦的發言奧援，並且強調新北和桃園互補，包括基隆市長林右昌也一再強調北北基桃生活圈。



另方面，台中市長林佳龍也一樣替彰化、南投發聲。其實，民進黨政府在推動軌道建設時，背後考量的一個結構，就是希望做到區域平衡發展，如今，可以從這次公聽會看到脈絡。



事實上，地方建設本來就不應分藍綠，擴大內需所帶動的經濟成果，也會由全民共享，區域治理更是未來發展趨勢，政治人物不應再從本位主義出發，反而應該站在更高的格局，縱觀大局，才能贏得更多掌聲。



（作者李平華，資深媒體人）