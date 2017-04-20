C肝患者看過來！ 健保署：放寬全口服新藥給付條件

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）為了讓更多C型肝炎病患接受全口服抗病毒新藥的治療，健保署今(20)日通過修訂C肝藥品給付規定，將給付條件放寬，只需符合F3(含)以上之肝纖維化程度的門檻，經消化系內科專科醫師完成登錄及取號程序後，即可使用健保給付的C肝新藥。

健保署表示，根據衛生福利部C肝辦公室的估計，符合第二階段放寬用藥條件的病人數約9,100名。另為配合給付條件放寬，該署須同時修正個案登錄系統，預計6月1日可開放第二階段給付條件之申請。

C肝全口服新藥自今(106)年1月24日開始納入健保給付，但由於預算有限，第一階段開放條件是參採消化系醫學會之建議，以感染病毒基因型第一型的慢性C型肝炎病人，且曾使用「干擾素」合併「雷巴威林」治療失敗且無肝功能代償不全，而且肝纖維化程度為F3(含)以上者，作為優先給藥之對象。

此外，健保署分析發現，目前接受全口服C肝新藥治療的病人，以在醫院領藥約占分配額度的3成5；但在診所領藥治療的病人，平均僅占診所分配額度的6%，例如在中區(台中市、彰化縣、南投縣)原分配有200個名額，但迄今只有3人在診所治療，顯然多數病人不清楚可在胃腸肝膽科診所就近治療。

民眾若有相關全口服C肝新藥的問題，或者欲詳閱更多執行計畫內容，可到健保署官網(www.nhi.gov.tw)查詢，其路徑如下：中央健康保險署網站／藥材專區／藥品／「C型肝炎全口服新藥專區」，或直接點選以下連結：「https://goo.gl/WlOS8i」。