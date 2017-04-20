新北市106學年度技職繁星放榜總錄取率超過7成再創新高

106學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選於今(20)日放榜，新北市公私立高職、高中附設職業類科計24校，106學年度共有278名學生報名科技校院繁星推薦招生，其中有67人錄取國立科技校院，145人錄取私立科技校院，共計212名學生錄取，總錄取率為76.2%，相較於去年總錄取率68.1%，今年成績更加出色亮眼，表現相當優異。

新北市政府將推動技職教育列為重要發展計畫，經過這幾年一系列的積極的落實與推動，確實對學生在技術與課業成績方面，均產生了正面而有效的影響，也反映在今年各校技職繁星的錄取成果，凸顯新北市推動在地就學，績效顯著。

瑞芳高工今年有12位學生報名，皆全數錄取，錄取率百分百，為本市公立學校的最大贏家。另私立學校報名繁星全數錄取的學校，分別有穀保家商、豫章工商、能仁家商與智光工商，今年新北市繁星全數錄取之公私立學校數由去年2校增加為5校，比去年多出3校。

瑞芳高工游士和順利錄取國立臺灣科技大學不分系學士班，國中時期便立定志向就讀瑞芳高工電子科，在學期間經常主動向師長請益，友愛同學、好學不倦、品學兼優。在瑞工的這三年，除了專業學習之外，還擔任管樂隊的小號手，學習管樂的過程中也曾遇上挫折，仍舊奮力不懈，樂在學習。而且在新北市旗艦計畫的挹注下，積極參加各項技能訓練，榮獲全國工科技藝競賽金手獎第七名，且於技能檢定考取多張乙級及丙級相關證照。

新北市政府教育局表示，新北市重視技職教育，自101年開始推動「高中高職旗艦計畫」，透過5年18億的經費挹注，輔導高中職學校提出多項創新方案。在發展精緻技職教育部分，依產業需求設置特色群科以建立指標性高職，聯結技職教育和產業發展以落實產學訓三合一機制。另為了整合培訓技藝競賽選手各方資源，103年起開辦「金手培訓計畫」，透過跨校策略聯盟、成立培訓基地，進行各校選訓、延聘教練、基地集訓、技能觀摩和模擬競賽，厚植選手實力，選送學生赴海外進行入班學習、入廠實習之深度技能研修，並提高技能優異學生之各類升學管道機會。