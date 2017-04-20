台灣100大影響力品牌 中華電信勇奪電信品牌第一名及原創品牌第三名

《商業周刊》2016年台灣100大影響力品牌放榜，中華電信榮獲台灣原創品牌第三名，與電信類的第一名。今(20)日舉辦頒獎典禮，中華電信董事長鄭優上台領獎時表示：「中華電信將積極佈局未來，帶領台灣現有的4G通訊環境，提升到5G數位新時代，引領數位經濟的發展！」

積極推動品牌年輕化更加貼近消費者生活

中華電信近年致力於品牌年輕化，透過多樣化的品牌活動，拉近與消費者的距離，像是邀請受年輕族群歡迎的音樂才子林俊傑為行動服務大4G品牌代言、號召百位尬舞，鼓勵年輕人用「行動」實現夢想；支持台灣電競產業發展; 還與人氣網紅合作，錄製新潮的『HiNet光世代南波萬Rap』邀請網友前來挑戰，創造網友的表現舞台。在MOD產品創新上也不遺餘力，除與多家電影商合作，打造MOD熱門電影專區，如星際大戰、金鋼狼、玩命關頭等，更領先全台推出MOD 4K超高畫質服務，帶領台灣走向影視享受新紀元。透過多樣翻新的品牌創意，貼近消費者需求，不但讓中華電信在100大影響力品牌拔得電信業頭籌，更奪得台灣原創品牌第三名殊榮。

No.1最大電信公司展現數位經濟領航員的實力

要深受各世代消費者的喜愛，不只有獨特創新的行銷手法，更需具備完整的技術與資源整合能力。身為台灣最大規模的綜合電信業者，中華電信致力於提供更創新的產品及服務，無論是不斷提升通話品質與網路速度，或為企業客戶打造世界級IDC雲端機房，提供全方位的資訊安全，都展現了中華電信身為數位經濟領航員的實力，滿足市場最全面的需求。

佈局未來打造智慧生活物聯網

不僅把握現在，中華電信更佈局未來，全方位運用4G科技發展智慧物聯網，以智慧無障礙服務創造更友善的智慧城市，同時也積極推動數位經濟發展，佈局5G建設，發展人工智慧機器人等應用，讓台灣的電信服務與國際無縫接軌。中華電信將透過不同產業間的結盟合作，持續引領台灣的電信業邁向未來，厚植本身的競爭力，永遠走在最前面。