新世代最嚮往企業 中華電信業界首選

中華電信長期以來制度化、系統化建構良好工作環境、關懷同仁身心健康，並搭配溫暖貼心的福利措施，塑造出充滿幸福感的企業文化，榮獲Cheers雜誌「2017年新世代最嚮往企業」調查中電信業首選企業。今年中華電信全集團規劃召募1600人，歡迎年輕朋友積極參與。

Cheers雜誌20日舉辦「2017年新世代最嚮往企業」頒獎典禮，中華電信受獎代表執行副總經理吳麗秀表示，中華電信不僅是國內電信業龍頭，亦是幸福企業的代表，以「員工安心」為承諾，建構完善的薪資福利制度，並持續投入資源，創造安全優質的職場環境，把員工當作家人、讓員工有幸福感和歸屬感。中華電信感謝Cheers雜誌獎項的肯定，也期望把這份幸福感透過客戶服務，以及各式各樣的產品與應用，傳遞給社會大眾。

中華電信是台灣第一家導入OHSAS 18001職業安全衛生管理系統的電信服務業者，善用「制度化」與「系統化」機制，落實員工安全衛生管理，並透過員工協助方案(EAP)，全力促進員工身心健康，或是提供心理諮商、法律諮詢等協助。同時從多元面向關懷員工，例如在國內結婚率、生育率持續低迷狀況下，7年內舉辦5屆員眷集團結婚，為上千位員工打造幸福婚禮，並提供優於勞基法的生育補助措施，帶頭紓緩台灣少子化失衡現象。

中華電信同時長期深耕企業社會責任，是兩岸三地唯一連續四年入選道瓊永續指數(DJSI)世界及新興市場成分股的電信業者。面對即將到來的員工退休潮，2017年起首度參與校園徵才活動，並將大規模招聘新世代年輕人，預計全集團將招募1600人，期盼更多新世代員工加入，以嶄新風貌與世界接軌，讓未來具有更多新的可能與希望。