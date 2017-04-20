富邦證推手機存摺 e摺在手輕鬆掌握資產部位

有鑑於紙本集保存摺每年平均發放量高達65萬本，集保結算所於3月29日推出的「集保e存摺」服務，以手機APP之數位形式，統整投資人持有各券商的紙本存摺，透過減少紙張使用量節能減碳愛地球。富邦證券響應政策，同時推出線上申請的服務，只要是富邦客戶都可在「富邦e點通APP、富邦e01、富邦交易網站、富邦e+」等電子交易平台申請此服務，登入系統線上簽署同意書後送出申請，集保結算所將會透過信件或簡訊寄送開通碼給投資人，客戶再下載「集保e存摺」APP後即可開通啟用，富邦證券也提醒客戶，只要申請集保e存摺後，原有的紙本存摺就會正式失效，手機存摺無縫接軌零時差。

富邦證券表示，投資人在金融理財環節上，最關心的就是切身的資產狀況，除了推出手機存摺外，在數位交易平台上，不僅用心優化看盤交易流程，在帳務服務上更是戮力耕耘，整合所有數位交易平台的帳務功能，提供 雲端帳務服務 ，包括給予客戶即時的未/已實現損益試算、即時應收付金額試算、交割金額試算及電子對帳單查詢功能，還可查詢銀行交割明細，讓客戶透過智慧型手機走到哪查到哪。除此之外，也積極推動無紙化、減少紙張及能源之使用，透過優化電子對帳單功能，增加客戶使用意願，目前電子對帳單採用PDF檔案加密格式，客戶可直接使用手機內的PDF閱讀程式、瀏覽器在輸入密碼後開啟查閱，兼顧「易用」及「安全」兩個要素，提升電子對帳單使用率。

富邦證券呼籲客戶儘早申請「集保e存摺」APP，其具備線上登摺、行動交易、一機多摺等非常多樣化的數位加值服務，不僅可以結合富邦的電子交易平台，使用雲端理財帳務服務，還可參加集保結算所特別舉辦的獎勵活動，除了早鳥安裝獎200元電子禮券之外，還有天天隨機抽出100元、驚喜獎2,000元的電子禮券，歡迎投資人e起響應，若有相關問題請至富邦證券網站(www.fubon-ebroker.com)或洽客服專線0800-073-588，皆有專人提供解答及服務。