膝蓋喀喀響 該補鈣？還是葡萄糖胺?

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）在台灣60歲以上每2人就有1人罹患退化性關節炎，到了70歲以上罹患人數更高達70﹪，全台大約有350萬人為關節炎所苦，其中不少是年輕人。醫師表示，退化性關節炎也不再是老年人的專利，久坐、久站的上班族、服務業，長時間維持相同姿勢，脊椎間、膝蓋長期承受全身壓力，都是罹患關節炎高危險族群。膝關節不舒服究竟該吃「葡萄糖胺」或「鈣片」？讓專家告訴你。

根據SNQ推廣中心李麗美營養師表示，身體含量最多的礦物質就是鈣，其主要的功能包括構成牙齒與骨骼主要成分，幫助血液凝固，維持心臟正常收縮，控制神經感應性及肌肉收縮，以及控制細胞膜的通透性。

葡萄糖胺是人體關節軟骨的主要成分，人體可以自行合成。但隨著人體逐漸老化，合成速度趕不上耗損，就容易缺乏，造成關節卡卡或痠痛。此時建議以補充的方式來改善關節痠痛問題。

什麼情況下該吃鈣片或葡萄糖胺？

營養師表示，適合吃鈣片者為：骨質密度不佳者、成長期、青春期的幼童和青少年，以及更年期後的熟齡族群，但是腎結石患者應避免服用鈣片。而適合補充葡萄醣胺者為：走路時關節會發出喀喀響者、季節變化關節會痠軟疼痛者和工作需長期站立或穿高跟鞋者，但有腸胃道疾病、高血壓、心臟病、糖尿病和腎臟疾病者應先諮詢醫師意見後再服用。