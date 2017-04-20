台灣百大影響力品牌　義美名列第9

（台灣英文新聞／葉子綺 台北採訪報導）《商業週刊》與大中華最大專案市調集團益普索（Ipsos）於2016年針對台灣成熟世代與千禧世代進行「台灣百大影響力品牌調查」，橫跨兩世代受訪民眾的品牌偏好前三名為Google、臉書和Line。值得注意的是，台灣本土食品業模範生「義美食品」榮獲台灣原創品牌第9名，於食品產業類品牌當中更榮獲第2名，在台灣百大最具影響力品牌當中名列前茅。

義美食品總經理高志明（左一）接受《商業週刊》榮譽發行人金惟純（中）頒發「2016百大影響力品牌」獎盃

《商業週刊》今(20)日於台北舉行「商周2016百大影響力品牌」頒獎典禮，本次榮獲台灣原創品牌前三名的分別是全聯福利中心、中華郵政、以及中華電信。此外，本次獎項還包含名次進步最多的「大躍進」品牌，包括85度C、雀巢、以及台灣啤酒，顯示台灣食品產業的品牌形象在台灣人心中的提升。

商周「2016百大影響力品牌」頒獎典禮

義美食品在近年不斷進行創新，除經營多角化，商品也積極攻進海外重要零售據點，成績斐然，在國內傳統產業面臨眾多困境之中，仍不斷突破重圍。此外，在全球化浪潮襲捲在地農業面臨重重挑戰下，義美也持續關注與支持國內小農生計，宣布以高價收購數項農作物，除了希望帶給民眾食安與人文關懷的良好品牌形象，更在提升台灣農畜產品的附加價值方便持續努力，善盡企業社會責任，因此在本次排行榜中，深受台灣新世代與成熟世代的認同與歡迎。

《商業週刊》與益普索市場研究中心的這項調查，於2016年11月下旬至12月間進行，受訪者為18歲以上全台民眾，有效總樣本數為１,200份，其中千禧世代(18至34歲)的樣本數為500人，成熟世代(35歲以上)的樣本數為700人。